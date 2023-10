Chantage à la mairie de Saint-Étienne : Michel Thiollière aurait également été visé

Mediapart a révélé ce dimanche 1er octobre que Pierre Gauttieri, ancien directeur de cabinet du maire et Gilles Rossary-Lenglet, le communiquant, auraient envisagé de piéger l'ancien maire de la ville Michel Thiollière en le filmant en compagnie d'une prostituée de 16 ans.

ⓘ Publicité

Un scénario qui n'aurait jamais été mis à exécution. Michel Thiollière envisage de saisir la justice si c'est possible : "à l'époque, je n'étais plus élu, donc j'étais un simple citoyen. Et qu'on s'en prenne à un simple citoyen ou qu'on ait l'idée de s'en prendre à un seul citoyen par des scénarios complètement sordides, abjects, à mon avis, ça relève de la maladie psychiatrique maintenant. Puis ce qui me choque le plus, c'est que tout cela se soit passé à l'hôtel de ville, dans le bureau du premier collaborateur du maire. Alors que des choses pareilles puissent s'imaginer un tel projet, c'est hallucinant. Au lieu de s'occuper des affaires des Stéphanois, et bien voilà de quoi on s'occupait à la mairie."

loading