Chantage à la mairie de Saint-Étienne : Olivier Faure en faveur de la criminalisation "du viol de l'intimité"

Le numéro 1 du Parti Socialiste était cette fin de semaine à Saint-Étienne pour rencontrer la Fédération socialiste de la Loire. Déplacement de rentré lors duquel l'affaire du chantage à la mairie de Saint-Étienne a forcément été abordé.

Olivier Faure est l'un des premiers responsables politiques nationaux à réagir publiquement sur cette affaire. Et le premier fédéral du PS réfléchit à faire évoluer la législation pour ce genre d'affaires. "Il ne faut pas banaliser cette affaire qui n'est pas simplement une histoire de folklore local politique, c'est une affaire gravissime. Et je réfléchis à une proposition de loi, qui viendrait criminaliser le viol de l'intimité. Cette affaire touche aujourd'hui un politique qui raconte avoir pensé au suicide mais demain, cette même question peut se poser dans le domaine scolaire par exemple. Vous avez de jeunes filles, de jeunes garçons, qui peuvent être à leur tour victimes, et leur vie peut basculer à partir du moment où ce type d'agissement continue à perdurer. Donc il faut agir dans le domaine pénal et faire évoluer la loi."