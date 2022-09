Chantage à la mairie de Saint-Étienne : plusieurs élus ont quitté le bureau métropolitain

Le premier bureau de la métropole de Saint Etienne depuis les révélations de Mediapart sur le chantage à la vidéo intime qu'aurait subi Gilles Artigues de la part de Gael Perdriau, de son directeur de cabinet Pierre Gauttieri, et de son adjoint à l'éducation Samy Kéfi-Jérôme s'est tenu ce jeudi 15 septembre dans la soirée. Une partie des élus métropolitains présents a quitté le bureau en cours de séance.

Le bureau rassemble les 20 vice-présidents de la métropole, son président Gaël Perdriau, ainsi que les maires des communes qui en font partie. Gaël Perdriau a commencé la séance en évoquant l'affaire dans laquelle il est mis en cause, et a demandé aux élus présents de s'exprimer sur le sujet. L'immense majorité des élus présents a demandé à Gaël Perdriau de se mettre en retrait de ses fonctions à la Métropole.

Face à la volonté du maire de Saint-Étienne de continuer à siéger à la tête de la Métropole, plusieurs élus ont fini par quitter la salle. Le premier à partir a été le maire de Lorette, Gérard Tardy. Puis, après deux heures de séances, à la faveur d'une suspension, un groupe d'une quinzaine d'élus, parmi lesquels on trouvait par exemple les maires de la Ricamarie et Sorbiers, respectivement Cyrille Bonnefoy et Marie-Christine Thivant. Au nom de l'intérêt commun, expliquent-ils, et de la continuité des services de la métropole. Mais pour la maire de Sorbiers le choix n'a pas été facile.

"On a une vie à mener autour de la Métropole mais les conditions n'étaient pas réunies"

Ce groupe d'élus partisans de la chaise vide n'a pas encore adopté de position commune vis-à-vis de Gaël Perdriau. Ils ne savent pas à ce jour s'ils se présenteront au prochain conseil métropolitain prévu le 29 septembre.