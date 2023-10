Chantage à la mairie de Saint-Étienne : six élus de la majorité appellent à la mise en retrait du maire

Dans un bref communiqué diffusé mardi 3 octobre, six élus de la majorité municipale stéphanoise (Paul Corrieras, Claude Liogier Nicole Peycelon, Jacques Guarinos, Jacques Phrommala et Alain Schneider) font part de leur consternation après la parution dimanche d'un article de Médiapart au sujet d'un projet de chantage visant l'ancien maire de Saint-Étienne Michel Thiollière . Un piège imaginé par Pierre Gauttieri, l'ancien directeur de cabinet du maire actuel Gaël Perdriau, et par le communicant Gilles Rossary-Lenglet. Les deux hommes ont été mis en examen dans l'affaire de chantage à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne.

ⓘ Publicité

"Pour le bien de Saint-Étienne et de ses habitants"

"Nous tenons à exprimer toute notre sympathie [envers Michel Thiollière] et à lui dire combien cela nous révolte", écrivent les six élus de l'équipe Perdriau. Ils se disent "scandalisés de constater que l’ancien directeur de cabinet, qui était donc le plus proche collaborateur du maire actuel de Saint-Étienne Gaël Perdriau, avait instauré des pratiques mafieuses au sein de la mairie" et regrettent "l’absence de condamnation claire de ces agissements de la part du maire".

Dans cette situation, poursuivent les six élus, "nous continuons de penser que, pour le bien de Saint-Étienne et de ses habitants, ce dernier devrait se mettre en retrait total de ses fonctions comme il l’a fait à Saint-Étienne Métropole".

Ces six élus du camp Perdriau avaient déjà fait part en septembre 2022 (avec trois élus supplémentaires) de leur regret de voir le maire stéphanois rester en fonction, tout en considérant que "la décision lui appartient".