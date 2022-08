Chantage à la sextape à la mairie de Saint-Étienne : l'opposition appelle à saisir la justice

"Édifiantes", "consternantes". Ce sont les adjectifs qui reviennent le plus pour qualifier les révélations publiées vendredi 26 août par Médiapart, au sujet du chantage à la sextape qui aurait été organisé par l'entourage du maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau, afin de calmer les ambitions politiques de son ancien premier adjoint, le centriste Gilles Artigues.

Dégoût

Le groupe d'opposition municipale Saint-Étienne Demain, qui affirme dans un communiqué "son soutien républicain à Gilles Artigues", explique que les méthodes évoquées dans l'enquête de Médiapart ne sont "hélas pas une surprise pour toutes et celles et ceux qui sont bien au fait du fonctionnement de la mécanique du "système Perdriau" et de son proche entourage, dont la capacité à broyer des personnes a été maintes fois évoquée". Saint-Étienne Demain ajoute réfléchir à saisir la justice, en raison de "l'extrême gravité des faits allégués : chantage, possibilité de détournement de fonds publics sur la base de subventions attribuées à des associations, tentative de corruption, etc". Il serait inimaginable que le maire reste en place si les faits énoncés étaient avérés, concluent les élus d'opposition de l'union de la gauche.

Les élus écologistes de Saint-Étienne sont sur la même ligne, ils réclament que "la justice fasse toute la lumière sur le volet financier et l'ensemble de ses ramifications".

La députée LFI de Saint-Étienne Andrée Taurinya exprime elle aussi son soutien l'ancien premier adjoint au maire et se dit profondément dégoûtée par ces "procédés machiavéliques".

Appels à démission

L'ancien député Jean-Louis Gagnaire, qui rappelle avoir soutenu Gaël Perdriau lors des élections municipales de 2020, s'inquiète lui aussi des possibilités de détournement de fonds publics et estime que si le maire actuel de Saint-Étienne et son entourage sont impliqués dans ces "méthodes de barbouzes", ils "devront démissionner de tous leurs mandats".

Le conseiller régional et premier secrétaire du PS dans la Loire Johann Cesa interpelle directement le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux, en lui demandant de faire démissionner Samy Kéfi-Jérôme de son mandat régional, au nom de l'éthique. Selon les révélations de Médiapart, Samy Kéfi-Jérôme, qui est aussi adjoint au maire de Saint-Étienne, a organisé et filmé le rendez-vous entre l'escort-boy et Gilles Artigues qui a été enregistré à l'insu des deux hommes.