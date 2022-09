Chantage à la vidéo intime : au conseil métropolitain, plusieurs élus réclament la démission de Gaël Perdriau

Premier conseil à la métropole de Saint-Étienne depuis le retrait partiel de Gaël Perdriau de la présidence de la SEM ce jeudi 29 septembre. Avant d'aborder l'ordre du jour, plusieurs élus ont demandé sa démission, vu sa mise en cause dans l'affaire d'un possible chantage à la vidéo intime.

Le président de Saint-Étienne métropole s'est mis en retrait de son poste et ne dirigeait pas la séance : insuffisant pour les autres élus de la SEM.

Ce n'est pas Gaël Perdriau, mais son premier vice-président et maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud, qui a présidé la séance du conseil métropolitain jeudi 29 septembre. Eclaboussé par le scandale d'un possible chantage à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne, le président de la métropole s'est mis en retrait jeudi 22 septembre. Insuffisant pour une partie des élus présents : avant d'attaquer l'ordre du jour, plusieurs maires d'autres communes de la métropole stéphanoise ont demandé sa démission totale.

La confiance étant rompue, monsieur Perdriau doit quitter sa place

Eric Berlivet, le maire de Roche-la-Molière, Denis Chambe, adjoint au maire à Saint-Étienne ou encore Gerard Tardy, le maire de Lorette, réclament tous la même chose. Le départ pur et simple du président de la SEM. L'édile lorettois ne mâche pas ses mots : "La présomption d'innocence c'est très bien. Je la respecte. Mais il y a des limites. La confiance étant rompue, monsieur Perdriau doit quitter sa place".

Je n'accepte pas que les contribuables saint-jeandaires payent une partie d'une indemnité de licenciement à un monsieur qui s'est comporté comme un goujat !

Le maintien de Gaël Perdriau à son poste n'est pas le seul souci. Certains élus comme Marc Chavanne, maire de Saint-Jean-Bonnefonds, n'acceptent pas que le licenciement du directeur de cabinet de la mairie et de la métropole Pierre Gauttieri soit un licenciement pour "perte de confiance" et non un licenciement pour "faute", vu la teneur de ses propos dans les enregistrements révélés par Médiapart. Ce motif aurait permis de ne pas lui verser d'indemnités. "Ce n'est pas une perte de confiance que j'ai, que nous avons avec monsieur Gauttieri. [...] Je n'accepte pas que les contribuables saint-jeandaires payent une partie d'une indemnité de licenciement à un monsieur qui s'est comporté comme un goujat !" Applaudissements dans la salle.

Une démarche difficile

Face à cette véhémence, le premier vice-président Hervé Reynaud avoue à demi-mot son impuissance, en répondant qu'il pas forcément facile non plus d'accéder à cette démarche. C'est de la responsabilité du président.