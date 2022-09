A trois jours du conseil municipal de Saint-Étienne qui s'annonce tendu, le maire et Président de Saint-Étienne Métropole se met en retrait. Ce n'est pas une mise sur la touche encore moins une démission. Mais un léger recul dans ses fonctions à la fois à la Ville et à l'agglomération.

Chantage à la vidéo intime : Gaël Perdriau prend (un peu) de recul à la mairie et à la Métropole

Gaël Perdriau maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole

C'est une façon de de se donner un peu d'air. Gaël Perdriau cède un peu de terrain, pour mieux conserver ses sièges. Chahuté depuis plusieurs jours, y compris dans les rangs de sa propre majorité, le maire de Saint-Etienne et président de la Métropole ne démissionnera pas. Il ne se met pas non plus complètement en retrait comme lui demandaient de nombreux élus. Tout juste prend-il un peu de recul.

A la Ville : désormais ce sont les adjoints au maire, en fonction de leur délégation, qui représenteront la municipalité vis-à-vis de l'extérieur.

A la Métropole : ce sont les vice-présidents qui assureront les représentations extérieures ; les dossiers partenariaux seront délégués là encore aux vice-présidents ; enfin, la prochaine séance du Conseil de la Métropole le 29 septembre sera présidée par Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond et 1er vice-président de SEM.

Pour le reste, Gaël Perdriau conserve ses prérogatives, son titre, ses indemnités. Insuffisant pour l'opposition de gauche à la ville qui demande sa démission et maintient la manifestation prévue lundi en marge du prochain conseil municipal.