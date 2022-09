Chantage à la vidéo intime : Gaël Perdriau se met en retrait de la présidence de Saint-Étienne Métropole

Il l'a annoncé ce jeudi 22 septembre aux vice-présidents de Saint-Étienne Métropole (SEM) : Gaël Perdriau se met en retrait de ses fonctions de président de la métropole. Le maire de Saint-Étienne a donc dû céder à la pression des élus métropolitains. Une écrasante majorité d'entre eux avait déjà réclamé son retrait, la semaine dernière, lors d'une réunion tendue.

Ces mêmes élus métropolitains exigeaient également que Gaël Perdriau évince son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, ce qui a été fait le mardi 20 septembre. Mais ce fusible n'aura pas suffi à apaiser l'indignation suscitée par les derniers enregistrements publiés par Mediapart. On y entend les voix de Gaël Perdriau et de Pierre Gauttieri menacer, en termes extrêmement violents, Gilles Artigues, ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne et victime présumée d'un chantage à la vidéo intime.

C'est Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond et premier vice-président de Saint-Étienne Métropole qui devrait la présidence du prochain conseil métropolitain. Les modalités de la nouvelle gouvernance devraient être précisées demain. Selon un vice-président présent ce midi à la réunion qui l'actait, cette "gestion actuelle et adaptée" de la métropole aura deux autres conséquences : ce sont les vice-présidents concernés qui représenteront la Métropole sur des événements extérieurs, à la place de Gaël Perdriau. Et ce sera encore une fois son premier vice-président, Hervé Reynaud, qui représentera la collectivité durant les discussions en cours sur le prochain CPE (Contrat de Plan État-Région).

Quelle décision pour la mairie de Saint-Étienne ?

Concernant la mairie de Saint-Étienne, selon nos informations, une réunion est également prévue ce jeudi soir. Avec une question de taille : Gaël Perdriau va-t-il, là aussi, se mettre en retrait de ses fonctions de maire, comme le réclament l'opposition et neuf élus de sa majorité ? Avec, en perspective, un conseil municipal programmé le lundi 26 septembre -le premier depuis que Mediapart a révélé l'affaire- et plusieurs manifestations prévues ce jour-là devant l'hôtel de ville.

Plus d'infos à venir