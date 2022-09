Chantage à la vidéo intime : la CGT demande un moratoire sur les décisions administratives du mandat Perdriau

Une centaine d'agents de la ville de Saint-Etienne ont manifesté à l'appel de la CGT, ce jeudi matin, 15 septembre, au départ du centre technique municipal Coubertin, jusque dans les couloirs de la mairie. Une délégation des manifestants a été reçue par la municipalité.

La CGT demande un moratoire sur toutes les décisions administratives prises sous le mandat actuel de Gaël Perdriau. Le syndicat estime en effet que la politique municipale est décrédibilisée après les révélations de Mediapart sur l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime dont Gilles Artigues [ex premier adjoint au maire, ndlr] dit avoir été victime.

Un "système féodal" selon la CGT

La CGT saisit cette séquence politique pour interpeller de nouveau la municipalité sur la nouvelle organisation du temps de travail qui doit s'appliquer au 1er octobre prochain pour les agents de nettoyage. Ils ont accepté le principe de travailler plus, mais demandent que cela soit appliqué avec douze minutes de plus par jour, ce que refuse le maire. Et ce n'est pas le seul grief de Sylvain Valla, représentant à la CGT Territoriaux de la ville : "Les agents, dit-il, sont particulièrement en colère parce que ça fait des mois pour pas dire des années que les décisions de Monsieur le Maire vont à l'encontre de l'intérêt des agents. Ce qui fait déborder à un moment donné la situation, c'est qu'il y a tout l'historique. Effectivement, ils ont perdu huit jours de congé depuis 2014. Ils attendent une augmentation, un geste, monsieur le maire. Il n'y en a pas. Mais il y a aussi cette affaire, forcément. Et on découvre des choses que nous, on subissait déjà avec une omerta. Voilà, ça sortait pas des murs de la ville de Saint-Étienne, mais on voyait bien ce système féodal dans le relationnel."

Hier soir, mardi 14 septembre, près de deux cent personnes ont également manifesté devant l'hôtel de ville, à l'appel de divers collectifs, pour réclamer les démissions du maire, de son directeur de cabinet, et de l'adjoint à l'Education.