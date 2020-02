Chantal Castelnot, nouvelle préfète de la Vienne prend ses fonctions

Chantal Castelnot est la nouvelle préfète de la Vienne et elle prend ses fonctions ce lundi 10 février. La représentante de l'Etat dans le département du Poitou a une grande expertise dans la reconversion économique d'anciens sites industriels

Poitiers, France

Chantal Castelnot est préfète depuis août 2007 mais elle travaille dans le corps préfectoral depuis 30 ans. Elle a notamment été en poste dans les Ardennes, la Creuse, le Jura, l'Allier, l'Essonne, le Pas-de-Calais, la Normandie avant d'être nommée dans la Vienne.

Elle a géré de nombreux dossiers de reconversion industrielle

Lors de ses précédentes fonctions, elle a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur des dossiers de reconversions industrielles, le bassin minier du Pas-de-Calais, dont elle est originaire mais aussi en Champagne- Ardennes sur la fermeture des fonderies ou encore plus récemment dans l'Orne sur la fin du site Moulinex. Isabelle Dilhac, à qui elle a succédé, l'a longuement briefé sur la situation des fonderies du Poitou. La nouvelle préfète réunira d'ailleurs sans tarder tous les acteurs de ce dossier autour de la table. Autres dossiers sur lesquels elle planchera aussi très vite : l'éolien et la problématique de l'eau pour dit-elle, "trouver le juste équilibre entre les intérêts agricoles et environnementaux".

Etre positive, écouter et concerter sont essentiels pour Chantal Castelnot

Sa méthode est à chaque fois la même : _"écouter tous les acteurs locaux et trouver des solutions ensemble"._Chantal Castelnot se dit "positive et il faut se saisir de toutes les opportunités pour reconvertir un site".