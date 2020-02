Charente Maritime : la députée Tuffnell quitte la majorité présidentielle sur fond de réforme des retraites

La Rochelle, France

"la vitesse a pris le pas sur la capacité d'écoute des français" dit Frédérique Tuffnell, la députée de Rochefort et de l'Aunis, qui quitte ce jeudi le groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Âgée de 63 ans cette cadre dit avoir "atteint un point de non retour" sur fond de réforme des retraites et "être coupée de la base". Elle rappelle avoir été fidèle à Emmanuel Macron dés le départ "j'ai fait la campagne, j'ai été loyale mais je ne peux plus avancer avec lui"

Après ce départ le groupe de LREM çà l'assemblée tombe à 300 membres et apparentés. Il a enregistré 14 départs dont trois exclusions depuis 2017.