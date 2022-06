Charente-Maritime : les premiers pas des nouveaux députés à l'Assemblée Nationale

Elus dans les 2e et 5e circonscriptions de la Charente-Maritime, Anne-Laure Babault et Christophe Plassard ont fait leurs premiers pas de députés ce lundi au palais Bourbon, à l'occasion des traditionnelles journées d'accueil. France Bleu La Rochelle les a suivis.

Christophe Plassard et Anne-Laure Babault, les deux nouveaux députés de la Charente-Maritime

C'est une sorte de rentrée des classes, mais sous les ors de la République. Au lendemain du second tour des élections législatives, l'Assemblée Nationale compte des petits nouveaux parmi les 577 députés élus dimanche. Parmi eux, Anne-Laure Babault et Christophe Plassard.

Ce lundi matin très tôt, aucun n'avait encore réservé son voyage pour Paris. "Par superstition", expliqueront-ils chacun de leur côté. Dès 15h30 pourtant, c'est ensemble que les élus font leur entrée à l'Assemblée Nationale, ce lundi 20 juin 2022. Instants solennels et forcément teintés d'émotions en pénétrant dans les entrailles du palais Bourbon.

Anne-Laure Babault, nouvelle député de la 2ème circonscription de Charente-Maritime, entre dans la Salle des séances de l'Assemblée Nationale, lundi 20 juin 2022. © Radio France - Romane Brisard

"C'est impressionnant pour une première"

Pour les nouveaux députés, l'après-midi commence par le parcours classique du nouveau député. Contrôle d'identité, séance photo pour la création des badges officiels, enregistrement dans l'annuaire du palais... Autant de formalités administratives obligatoires avant de pouvoir entrer dans la très symbolique Salle des 4 colonnes. Une pièce qu'Anne-Laure Babault, novice en politique, n'avait jusqu'ici visitée qu'en tant que simple citoyenne.

Anne-Laure Babault, nouvelle député de la 2ème circonscription de Charente-Maritime, lors de son arrivée dans la Salle des 4 colonnes de l'Assemblée Nationale, lundi 20 juin 2022. © Radio France - Romane Brisard

40 ans et "maman solo", voilà seulement six mois que la nouvelle député de la 2e circonscription est entrée en politique. "L'arrivée dans la cour d'honneur de l'Assemblée Nationale, de par sa structure, l'immensité du bâtiment : je crois que ça a été pour moi le moment le plus émouvant. C'est impressionnant pour une première", raconte celle qui est encore à ce jour Conseillère municipale à Salles-sur-Mer.

Un titre qu'Anne-Laure Babault réfléchit à laisser derrière elle pour se concentrer sur son mandat de député. Engagée sur le thème de l'écologie, la député s'imagine intégrer la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire : l'avenir le dira.

"C'est le moment d'apprendre les petites ficelles"

Conseiller municipal à Royan, Christophe Plassard, 54 ans, père de trois enfants, est un peu plus rompu aux joutes politiques, mais ce mandat de député le fait passer dans une autre dimension. Le nouveau député de la 5e circonscription succède à Didier Quentin, brutalement stoppé dès le 1er tour dans sa quête de sixième mandat.

Christophe Plassard, nouveau député de la 5ème circonscription de Charente-Maritime, entre dans la Salle des 4 colonnes, lundi 20 juin 2022. © Radio France - Romane Brisard

Au soir de sa défaite, le député historique de Royan avait apporté son soutien au candidat investi par la majorité présidentielle et promis de l'accompagner dans ses premiers pas de parlementaire en cas de victoire. Promesse tenue, puisque Christophe Plassard a été guidé ce lundi par Didier Dudrouilhé, l'attaché parlementaire de Didier Quentin.

Christophe Plassard, nouveau député de la 5ème circonscription de Charente-Maritime, avec Didier Dudrouilhé, attaché parlementaire de Didier Quentin, lundi 20 juin 2022. © Radio France - Romane Brisard

"C'est un coach, un guide. J'aime être dans la transmission : là, en l'occurrence, c'est moi qui reçois, lui qui transmet. C'est le moment d'apprendre les petites ficelles qui faciliteront peut-être la suite : lorsqu'on va rentrer dans le dur des choix des commissions, de l'organisation du groupe... C'est faciliter la prise de mandat".

Pour favoriser son intégration dans l'Hémicycle et remplir au mieux sa nouvelle fonction, Christophe Plassard se questionne d'ailleurs quant à l'avenir de son entreprise unipersonnelle de publicité. "On peut être député à la carte. Je verrais dans les semaines qui viennent mais personnellement, je pense que si l'on veut bien faire le job, il faut le faire à temps plein".

Premiers pas dans l'Hémicycle

La vie de députés commence pour les deux Charentais-Maritime. Interviewés par différents médias pendant plusieurs dizaines de minutes, ils finissent enfin par entrer dans l'Hémicycle. Entre les bancs rouges de l'Assemblée Nationale, chacun pose devant l'objectif du photographe officiel du palais. Autour de leurs bustes, pour la première fois de leur vie, la symbolique écharpe tricolore.

Un moment très poignant pour les deux élus, conscients de la tâche qui les attend dans les prochains mois et les prochaines années. "Je suis montée au pupitre, c'est là que les choses prennent tout leur sens. On s'imagine intervenir, c'est émouvant", se projette Anne-Laure Babault.

Une nouvelle député Charentaise

Outre Anne-Laure Babault et Christophe Plassard, les deux Charentes comptent une troisième nouvelle tête au palais Bourbon. Il s'agit de Caroline Colombier, élue RN dans la 3e circonscription de la Charente. Elle prendra ses marques mercredi matin à l'Assemblée Nationale. Comme tous les autres députés RN, elle a rendez-vous à 10 heures pour une photo de famille autour de Marine Le Pen, qui prendra la présidence du groupe parlementaire.

Pour l'heure, les nouveaux élus de Charente et Charente-Maritime ne connaissent ni la constitution des groupes ni leur emplacement dans l'Assemblée. Officiellement, ils ne deviendront députés que le mercredi 22 juin prochain, à minuit, date à laquelle les élus déchus perdront leurs titres.

Encore un peu de patience, donc, avant que les noms d'Anne-Laure Babault, de Christophe Plassard et de Caroline Colombier ne soit gravés sur l'un des sièges du palais Bourbon. Dès lors, les choses se concrétiseront encore un peu plus pour les trois députés. L'Assemblée Nationale reprendra ses travaux le 28 juin prochain.