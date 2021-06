Charente : Philippe Bouty très probablement futur président du Département

La gauche a donc repris à la droite le conseil départemental de la Charente ce dimanche, à l'issue du deuxième tour des élections départementales. Il restait à savoir qui serait le nouveau président. La réponse est tombée ce lundi matin : ce sera Philippe Bouty. Ainsi en ont décidé les élus de la nouvelle majorité, une vingtaine de candidats de la gauche unie rassemblés à la mairie de Gond-Pontouvre. "C'est lui le plus légitime pour assumer cette responsabilité. Il est l'artisan du rassemblement de la gauche dans notre département", confie Jean-François Dauré, maire de La Couronne et conseiller départemental.

Il y a 99% de chance qu'il soit élu. - Jean-François Dauré

Pendant un temps, Nicole Bonnefoy avait évoqué son envie de présider le conseil départemental, mais cette fonction l'aurait obligé à abandonner son fauteuil de sénatrice. "Je suis déjà très utile en tant que sénatrice pour la Charente, déclare t-elle, de plus je ne me voyais pas être opposée à un ami." Et Nicole Bonnefoy n'a pas le choix : si elle veut rester sénatrice, elle ne pourra pas prétendre à un poste exécutif dans la nouvelle assemblée. Elle ne sera donc pas vice-présidente.

Nicole Bonnefoy jouera un rôle essentiel dans la nouvelle majorité. - Philippe Bouty

Même s'il est à l'heure actuelle le seul candidat à briguer la présidence du département, Philippe Bouty, président du CDC de Confolens, devra attendre ce jeudi matin, pour être officiellement nommé par les conseillers départementaux.