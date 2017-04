Charles-Ange Ginesy : 'Les tensions entre Christian Estrosi et Eric Ciotti sont regrettables'

Le second tour de la présidentielle, les tensions entre Christian Estrosi et Eric Ciotti ou encore les législatives, le député maire de Péone-Valberg s'exprime sur France Bleu Azur

Charles-Ange Ginesy est député maire de Péone-Valberg et premier vice-président du Conseil Général des Alpes-Maritimes. Il était notre invité ce mardi sur France Bleu Azur

"Faire barrage au Front National mais..."

Charles-Ange Ginesy nous explique ce qu'il compte voter dans 2 semaines : "Je partage la ligne du comité politique d'hier soir. On fait barrage au front national mais aujourd'hui il n'y a pas de risques majeurs à appeler à voter pour Emmanuel Macron. Je vais regarder comment le second tour va se dérouler. Aucun des deux candidats ne me plait."

Les tensions entre Eric Ciotti et Christian Estrosi

Christian Estrosi a regretté sur France Bleu Azur que Eric Ciotti ne prenne pas position pour Emmanuel Macron pour le second tour de l'élection. Le président de la région parle de fautes politiques : "Je regrette que les 2 hommes ne s'entendent plus comme ils l'ont fait à l'époque. Christian Estrosi a certainement souffert des sifflets à Toulon et Nice. Les différences chez nous sont importantes mais il faut se rejoindre sur l'essentiel. Ce qui se passe chez nous dans les Alpes-Maritimes, ces tensions existent aussi ailleurs dans le reste de la France."