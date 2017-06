Charles Dayot, le futur maire de Mont-de-Marsan

Dans les Landes, la ville de Mont-de-Marsan s'apprête à changer de maire. Avec la loi sur le non-cumul des mandats, Geneviève Darrieussecq, élue députée dimanche 18 juin, puis nommée secrétaire d'Etat le 21 juin, va laisser son fauteuil à son adjoint aux finances, Charles Dayot.

Après l'élection de Geneviève Darrieussecq, sur la première circonscription des Landes, puis sa nomination comme secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, la maire de Mont-de-Marsan va laisser laisser sa place, loi sur le non-cumul des mandats oblige. Pour la remplacer pas de surprise, puisque Geneviève Darrieussecq avait écrit aux Montois pendant la campagne. Dans une lettre, elle expliquait qu'elle souhaitait que son adjoint aux finances, Charles Dayot, prenne le relais. La passation de pouvoirs devrait avoir lieu lors d'un conseil municipal spécial d'ici deux semaines.

Charles Dayot a 48 ans, il est élu depuis trois ans à la mairie où il occupe le poste de 4e adjoint, chargé des finances, du numérique et des marchés publics. Ce "pur" Montois, fan du PSG et qui avait fait parler de lui en mars dernier lors du 8e de finale de la Ligue des Champions, est fils d'un agriculteur et d'une maman infirmière libérale. Après avoir fait une école de commerce, Charles Dayot travaille depuis 25 ans dans le secteur bancaire, il est Directeur régional d'une banque de financements, travaille sur Bordeaux et sillonne toute la Région Nouvelle-Aquitaine. Malgré tout, Charles Dayot habite toujours sur la propriété agricole de ses parents, à Mont-de-Marsan. est marié à une institutrice et a cinq enfants.

Malgré un physique de rugbyman, son truc à lui c'est plutôt le tennis de table, il s'est investit pendant une vingtaine d'années dans la structure dirigeante du Stade Montois ping-pong puis du Stade Montois Omnisports. Le sport, c'est un point commun avec Geneviève Darrieussecq !

Garder l'esprit de rassemblement impulsé par Geneviève Darrieussecq

Prendre le relais de Geneviève Darrieussecq à la mairie, n'est pas chose facile... "Je sais combien elle est attachée à ce mandat là, à la proximité avec les gens, je sais qu'en laissant ce mandat là elle aura un pincement au cœur", raconte Charles Dayot qui parle "d'une pression positive" et "d'un gage de confiance énorme". Ilne s'attendait pas forcément à prendre la suite, "en 2014, mes copains me chambraient en m'appelant Monsieur le maire, mais comme tout ami peut le faire... J'ai pas rêvé d'une carrière politique, même si on y prend goût, la politique locale c'est vraiment géniale !" et aujourd'hui "dire que je suis d'une zénitude absolue serait mentir aux gens !!"

Dans son futur costume de maire, Charles Dayot va suivre la ligne impulsée par Geneviève Darrieussecq, notamment en ce qui concerne "la proximité et le rassemblement".