Charles De Gevigney, patron du FN dans le Loiret: "le vrai clivage oppose les patriotes aux mondialistes"

Charles De Gevigney, le secrétaire départemental du FN dans le Loiret, était l'invité de l'émission politique de France Bleu Orléans "Controverse" en partenariat avec le site apostrophe45.fr. Il revient sur tous les sujets qui font l'actualité au lendemain du meeting de Marine Le Pen à Lyon.

Cela fait 2 ans que Charles De Gevigney tient les manettes du Front National dans le Loiret. Son engagement au FN est relativement récent. Il a adhéré en 2013. France Bleu Orléans et Apostrophe45 ont reçu le secrétaire départemental dans le Loiret, ce lundi 6 février 2017, pendant 1 heure. Il est revenu sur les soupçons d'emplois fictifs à l'encontre de l'épouse de François Fillon, sur les affaires qui touchent Marine Le Pen et le Front National, le programme de la candidate à la présidentielle et le meeting de Lyon.

Charles De Gevigney interrogé par Eric Normand et François Guéroult de France Bleu Orléans - Anthony Gautier et Richard Zampa, Apostrope45 © Radio France - Guillaume Dreschler

L'affaire des assistants parlementaires? C'est un procès politique. Ce n'est pas le "Pénélope Gate" mais le "Fillon Gate" - Charles De Gevigney

Le Front National fait également l’objet d’une procédure concernant des assistants parlementaires à la différence qu’il s’agit d’assistants au Parlement européen. Une vingtaine d’assistants sont soupçonnés d’avoir été payés par le Parlement alors qu’ils n’y mettaient jamais les pieds et qu’ils travaillaient en réalité pour le Front national, au siège du parti à Nanterre. Une information judiciaire est ouverte à Paris, et Bruxelles réclame 340 000 euros à Marine Le Pen dont l’assistante parlementaire était Catherine Griset, qui n’est autre que son ancienne belle-sœur.

Marine Le Pen, cela n'a rien à voir avec François Fillon. Personne n'a dit qu'elle avait mis un seul euro dans sa poche. Cette affaire vient d'opposants socialistes au parlement européen dont on connaît la détermination à faire tomber le FN et tous les patriotes - Charles De Gevigney L'organisation du meeting de Marine Le Pen à Lyon était très pro, quasi-militaire et c'était très agréable - Charles De Gevigney

Dimanche à Lyon, devant plusieurs milliers de personnes dont Charles De Gevigney, Marine Le Pen a expliqué que "contre la gauche du fric et contre la droite du fric, elle était la candidate du peuple." Peut-elle se présenter ainsi ? Alors que la candidate à l'élection présidentielle gagne depuis 10 ans 11 000 euros par mois uniquement grâce à la politique et qu'elle est co-propriétaire de 4 biens immobiliers, dont une villa avec piscine dans les Pyrénées Orientales, le tout est évalué à + de 7 millions d’euros.

L'organisation du meeting de Marine Le Pen à Lyon était une grande réussite. C'était très pro, quasi-militaire et c'était très agréable - Charles De Gevigney Le patrimoine de Marine Le Pen et ses 11 000 euros par mois ne l'empêchent pas d'être le candidat du peuple - Charles De Gevigney La peine de mort n'est plus dans le programme. Oui, c'est une inflexion, c'est réaliste. C'est un sujet très dur, cela fait partie d'une facette de réalisme de la candidate. Moi à titre personnel, je suis pour la peine de mort. Car les sociétés n'ont pu se construire qu'en protégeant les citoyens les plus faibles - Charles de Gevigney

Si j'ai rejoint Marine Le Pen en 2013, c'est à cause du problème de l'Union européenne qui ne nous autorise pas à agir - Charles De Gevigney

Dans "Controverse", nous sommes également revenu sur la proposition du Front National qui est contre la scolarisation des enfants étrangers. Le FN veut la fin de la gratuité de l'école publique pour les enfants d'étrangers en situation irrégulière, mais aussi pour les enfants d'étrangers en situation régulière qui ne travaillent pas. La mesure ne figure finalement pas dans les 144 engagements que Marine Le Pen a pris ce week-end, mais son directeur de campagne David Rachline a indiqué ce lundi que cela apparaîtra bien dans le programme officiel pour l'élection présidentielle.

J'approuve cette proposition. L'intégration, je n'y crois pas, c'est une philosophie mortifère pour notre démocratie. Je suis pour l'assimilation - Charles De Gevigney Quand elle propose l'idée d'un gouvernement national, Marine Le Pen s'adresse aux patriotes contre les mondialistes - Charles De Gevigney

Charles De Gevigney s'est ensuite livré à notre traditionnelle séquence, ludique et sérieuse, avec des archives sonores. Vous connaissez peut-être le jeu du matin « c’est qui qui chante » sur France Bleu Orléans. Dans "Controverse", il faut reconnaître qui parle et ensuite commenter ce qui est dit.

Je n'ai pas à vous dire ma position sur l'avortement, ce n'est pas un sujet du débat présidentiel - Charles De Gevigney

Charles De Gevigney n'est à la tête du front national dans le Loiret que depuis 2 ans mais il a déjà eu à gérer une fronde interne : en quelques mois, des militants, d'anciens candidats, d'anciens élus ont réclamé purement et simplement la tête du secrétaire départemental. En vain ... De Gevigney a obtenu le soutien de son parti. Et certains ont été exclus du parti.

J'ai géré la fronde au FN 45 au moment où j'arrivais dans le monde politique. C'est un monde de requin, c'est dur. Il fallait faire sauter certains verrous, je crois l'avoir fait. C'était dans ce qu'on m'avait chargé de faire. Ma mission était de remettre de l'ordre - Charles de Gevigney

C'est un peu la guerre entre deux lignes au sein du Front National: les nouveaux et les anciens. Celle de la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen et celle que représentait Jean-Marie Le Pen. Preuve que tout n'est pas rose au FN. Sur les trois élus FN qui sont entrés au conseil municipal d’Orléans, 2 ont quitté le parti : Christophe de Bellabre et Arlette Fourcade. Il ne reste plus que Philippe Lecoq.

A mettre au crédit de Charles De Gevigney : de bons résultats aux élections départementales et aux régionales. Il a lui-même été tête de liste dans de Loiret et donc élu dans l'hémicycle. Il y a désormais 17 élus au conseil régional, deux fois plus qu’auparavant.

Ce n'est pas à Philippe Lecoq qu'il faut demander des comptes mais à Christophe de Bellabre et Arlette Fourcade - Charles De Gevigney

Le front national sera bien présent dans les six circonscriptions du Loiret. Charles De Gevigney y sera même s'il ne précise pas sur quelle circonscription. Jeanne Beaulieu et Ludovic Marchetti seront également candidats même si "il attend la confirmation de la commission d'investiture comme dans tous les autres partis" et il précise "qu'il fera une conférence de presse le 27 février pour les présenter à la presse avec un ténor parisien du front national."

Une campagne législative avant la présidentielle n'a pas de sens. Il faut savoir qui sera la présidente ou le président avant de se lancer - Charles De Gevigney Oui, je serai candidat aux législatives, Jeanne Beaulier et Ludovic Marchetti aussi - Charles De Gevigney