Les rumeurs lui prêtent un rôle majeur au sein de la famille nationaliste. Beaucoup de choses ont été dites à son sujet ces derniers mois, l'impliquant notamment dans la constitution de la liste d'union nationaliste lors des dernières territoriales. Charles Pieri, l'homme qui impose et en impose. Une image et des rumeurs que l'ancien leader indépendantiste récuse, ce jeudi dans Corse Matin, avançant plutôt le portrait "d'un militant qui n'a jamais abandonné le combat politique". "Les rumeurs émanent de la préfecture de Corse " assure dans son entretien Charles Pieri. Il n'aurait donc pas les pouvoirs qu'on lui prête : "l'efficacité ne peut être le fait d'un seul homme" indique-t-il encore dans son interview. La réussite nationaliste est donc le fruit, selon lui, d'un travail collectif. Un collectif pourtant peu vu de l'extérieur, notamment concernant sa relation avec Gilles Simeoni. Les deux hommes sont très rarement au même endroit au même moment, comme en atteste la réunion cortenaise du week-end dernier, pour la préparation de la manifestation du 3 février. Mais là encore, Charles Pieri se veut rassurant, faisant valoir la même amitié pour les deux présidents, celui de l'Assemblée de Corse et celui du Conseil Exécutif, même s'il a politiquement "plus d'affinité" dit-il avec Jean Guy Talamoni.

- @corsematin.com

"Le chef de l'Etat peut mettre fin à 40 ans de conflits"

Charles Pieri réfute également l'importance qu'on lui accorde sur l'aspect décisionnel : "on me prête un pouvoir que je n'ai pas" indique-t-il. En revanche, une implication militante de tout temps et un regard politique précis. Volet politique qui sera d'importance ces prochains jours à travers la visite officielle en Corse du président de la République, dont Charles Pieri dit "ne pas être dans l'attente à propos de la venue protocolaire" d'Emmanuel Macron. Mais l'ancien leader nationaliste l'affirme : "le chef de l'Etat a la possibilité de signer de sa main la fin de 40 années de conflits douloureux pour nos deux peuples", ajoutant que le président de la République connait les revendications des nationalistes et "qu'il dispose de l'arme constitutionnelle".

Selon lui, la balle est dans le camp de l'Etat qui peut donc régler la question corse.

Et si ce n'était pas le cas ? Si Emmanuel Macron n'apportait pas les réponses attendues par la majorité territoriale ? Faudrait-il craindre un retour de la violence ?

Hypothèse que Charles Pieri écarte. Il le dit ainsi : "le retour à la clandestinité relève, à mes yeux, du domaine du fantasme. La Corse a vécu ses heures sombres, précise-t-il, elle aspire désormais à une paix légitime" et il conclut "qu'il faut éteindre les feux négatifs comme l'éventualité d'un retour à la violence".

Charles Pieri veut croire enfin que tout est discutable avec l'Etat et son gouvernement, indiquant que l'édification de lignes rouges est improductive" des deux côtés. Favorable aux discussions, il indique aussi que "pour contraindre le gouvernement à se plier à nos revendications il faut lui laisser le moins de place possible en occupant tous les outils de la démocratie".