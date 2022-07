Charles Sultan démissionne de son poste d'adjoint à la mairie de Montpellier, "rien n'avançait"

L'adjoint à la santé à la ville de Montpellier démissionne de son poste. Le professeur en endocrinologie pédiatrique Charles Sultan âgé de 76 ans s'était engagé dans l'équipe du maire Michaël Delafosse en 2020. Une personnalité reconnue dans le monde médical notamment pour son travail sur les liens entre les perturbateurs endocriniens et les malformations génitales chez les enfants.

Il espérait mettre sa notoriété et ses compétences au service de plusieurs projets. Aujourd'hui il dénonce l'inertie de l'équipe municipale en place tout en reconnaissant qu'on l'a poussé dehors.

Charles Sultan explique qu'il s'était engagé aux municipales avec une feuille de route, "aucun projet n'a avancé" dit il. Il voulait créer une maison de prévention pour la santé, "rien n'est encore lancé". Il s'était engagé dans l'appel de Montpellier contre l'utilisation des pesticides, "6 ministres, 15 députés et 75 personnalités avaient accepté d'y participer, le projet est mort, je me suis totalement discrédité". Quant à Med Vallée, ce grand pôle autour de la santé qui est en train de voir le jour, "je n'y est même pas été associé".

"J'ai été poussé à démissionner."

Le seul projet qu'il avait présenté et qui sera signé en septembre mais sans lui, c'est le contrat local de santé. Charles Sultan se dit déçu, amer, "c'est un échec, mais je n'étais pas fait pour ce monde là". Le professeur parle "d'un divorce à l'amiable" tout en ajoutant qu'on l'a "poussé à démissionner". Le maire aurait reçu des courriers dénonçant le comportement et les propos racistes de Charles Sultan lors d'un mariage. Propos dont on ne connaît pas la teneur, mais qu'il reconnaît, "c'était déplacé" dit-il .

Charles Sultan regrette que dès hier on lui ait supprimé sa messagerie de la mairie sans même le prévenir, "elle contenait deux ans d'échange et de travail". Et de conclure "c'est dur la politique".

La nomination du successeur de Charles Sultan au poste d'adjoint à la santé sera désigné la semaine prochaine en conseil municipal le 28 juillet.