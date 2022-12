Charleville-Mézières : la rigueur à tous les étages

De mémoire de fonctionnaire, on n’avait pas connu budget aussi compliqué à boucler ces trente dernières années à la ville de Charleville-Mézières. La facture énergétique augmente de plus de 2 millions d'euros. Le prix du kilowatt-heure a quadruplé en 3 ans. Avec la revalorisation des salaires des agents, la masse salariale progresse de 2,4 millions d'euros. Au total, les dépenses de fonctionnement augmentent de 7,3 millions d'euros.

ⓘ Publicité

"La totalité de notre excédent de fonctionnement est mangé par ces différentes hausses", constate le maire Boris Ravignon en ouverture du débat d'orientation budgétaire lors du conseil municipal du 13 décembre. Sa proposition pour résoudre l'équation sera d'autant plus surveillée que Boris Ravignon est pressenti pour être nommé président de l'Ademe , l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Pas touche aux impôts

Pour trouver les 7 millions d'euros manquants, la municipalité dispose du levier fiscal. Cela représenterait une augmentation de 20% de la taxe foncière. "C'est la dernière des choses à faire", s'exclame Boris Ravignon.

L'autre option consiste à réaliser des économies tous azimuts. À rogner les budgets, service par service. "Ce ne sont pas des moments faciles et agréables", admet le maire de Charleville-Mézières

Moins de services

Pour atteindre l'équilibre budgétaire, la municipalité entend "réinterroger le niveau et le périmètre de chaque mission de service public". Sont ainsi envisagées les fermetures de 3 écoles, de la crèche familiale ou encore l’arrêt des centres aérés le mercredi, d'autres structures comme les centres sociaux pouvant accueillir les enfants*.* Certains services pourraient devenir payants : l’entrée au musée, le duplicata du livret de famille...

À lire aussi Charleville-Mézières ferme des équipements sportifs, baisse le chauffage et la lumière pour économiser

Des événements organisés par la ville seraient redimensionnés à la baisse : la plage Ducale, le marché de Noël, la Nuit blanche... D'autres, comme les dimanches au bord de l’eau et la fête nationale belge, disparaîtraient du calendrier.

Les associations mises à contribution

Les orientations budgétaires pour 2023 prévoient de baisser les subventions aux associations de 10 %, y compris pour le Centre communale d’action sociale. Un effort particulier est demandé au Festival mondial des théâtres de marionnettes puisque les agents municipaux seraient beaucoup moins mobilisés sur l’événement.

Toutes les associations devront par ailleurs payer l'intégralité des charges de chauffage, d’eau et autres fluides pour les locaux qui leur sont prêtés. Ça concerne les clubs de sport dans les gymnases, par exemple. Il y en a pour 700 000 euros chaque année.

Le vaste plan d’économie envisagé par la majorité municipale évoque aussi le gel des recrutements d'agents municipaux (sauf pour les fonctions d'encadrement au sein de la police municipale) et la baisse du volume d'heures supplémentaires rémunérées.

Des investissements priorisés

Une fois ces économies réalisées, il faudra malgré tout emprunter pour investir. Et investir en priorité en faveur de la transition énergétique. La ville de Charleville-Mézières souhaite consacrer 10 millions d'euros au remplacement de son éclairage public dans les 3 années à venir, afin de réduire sa consommation de 82%. Les rénovations énergétiques de la mairie de la Place ducale, de l'hôtel de ville de Mézières figurent parmi les priorités. Des audits seront menés dans 23 autres bâtiments municipaux.

Le projet de complexe sportif de la Ronde-Couture ne devrait pas pâtir de ces tensions budgétaires. La ville de Charleville-Mézières souhaite engager 8,2 millions d'euros en 2023 pour la phase préparatoire du chantier et le gros-oeuvre. Sont également maintenus les aménagements pour la piétonnisation de la place ducale, l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance et l'agrandissement de leur centre de supervision urbaine.

"Le service public en danger"

"Victor Hugo écrivait qu'à chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Le maire nous propose de fermer trois écoles et de bâtir un centre de surveillance urbain relié à des caméras toujours plus nombreuses", commente le conseiller municipal écologiste, Christophe Dumont. Pour l'élu d'opposition, la casse du service public n'est pas la seule option possible. "Est-il aberrant d'envisager une augmentation de la contribution des 35% de propriétaires fonciers pour aider 28 % des plus pauvres ?", interroge-t-il.

À l'issue de la séance de ce conseil municipal essentiellement consacré aux économies à réaliser, il est 22h30. Les nouvelles sont lourdes à digérer mais les estomacs sont vides. Au buffet offert par la ville, certains ont noté qu'il y avait tout de même du foie gras au menu.