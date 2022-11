Chasses traditionnelles : nouvelle décision du Conseil d'État contre la chasse à l'alouette

Le Conseil d'État a jugé, ce mercredi, que les autorisations de chasses traditionnelles à l'alouette pour la saison de chasse 2021-2022 étaient illégales. Cette décision ne change pas grand-chose en pratique pour les amateurs de ces chasses mais c'est un désaveu pour le ministère de la Transition écologique dont les arrêtés sont annulés.

Des arrêtés non conformes au droit européen

Ce mercredi, le Conseil d'État a jugé que "[les arrêtés pris en 2021] ne sont pas conformes au droit européen sur la protection des oiseaux". La plus haute juridiction avait été saisie par la Ligue pour la protection des oiseaux et l’association One Voice. Il n'y a pas que les chasses traditionnelles à l'alouette pratiquées en Gironde, dans les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn-et-Garonne, qui sont concernées par cette décision du Conseil d'État. C'est le cas aussi des chasses aux vanneaux huppés, aux pluviers dorés, aux grives et aux merles noirs pratiquées dans les Ardennes. L'État est condamné à verser 6.000 euros à la LPO et à One Voice.

Dans les faits, depuis le 21 octobre , ni en Nouvelle-Aquitaine, ni en Occitanie, les chasseurs n'avaient plus le droit de chasser l'alouette à l'aide de filets (pantes) ou de cages (matoles) parce que les autorisations émises pour la saison en cours (2022-2023) avaient été suspendues. Concernant ces textes plus récents du ministère de la Transition écologique, le Conseil d’État se prononcera définitivement "au fond" sur leur légalité "dans les prochains mois", indique le communiqué.