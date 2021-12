Château-Renault : l'adjoint à la sécurité sur la sellette suite à une vidéo polémique

C'est une vidéo qui a fait grand bruit au sein de la municipalité de Château-Renault. Mardi 14 décembre, Philippe Péano, adjoint à la sécurité de Château-Renault, a publié une vidéo polémique sur son compte Facebook "censée" dénoncer l'islamisation de la France. On y voit des images d'une grande violence, des migrants, des actes de prières, des manifestations LGBT et des personnes mortes lors de l'attentat de Nice en 2016. Une vidéo choc accompagnée de la chanson de Maurice Chevalier " Ça sent si bon la France". Très vite retirée, la publication n'a pas pris longtemps pour faire parler au sein et en dehors de la municipalité, lui qui a ensuite rajouté un commentaire sur sa publication : "Chanson de 1941. À voir et écouter absolument ! Ça sent si bon la France !"

L'adjoint à la sécurité de la ville de Château-Renault a publié sur sa page facebook une vidéo stigmatisant les étrangers. - Capture d'écran - facebook

Une maladresse selon la mairie

Dans un communiqué, les groupes d'opposition "fraternité renaudine et notre ville notre avenir" n'ont pas tardé à réagir, en demandant à la mairie la démission de l'adjoint à la sécurité. Un courrier qui a été envoyé à la maire Brigitte Dupuis. Contactée par France Bleu Touraine, elle n'a pas souhaité répondre. Pour le directeur de cabinet Stéphane Chartier, cette vidéo a été publiée involontairement : " C'est une vidéo qu'il n'a pas regardée jusqu'au bout. C'est assez délicat au vu de sa teneur, mais je connais Philippe Péano et je sais qu'il n'est pas raciste, ce n'est pas dans ses habitudes, on peut parler de maladresse".

Du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie et de l'islamophobie

L'opposition, elle, dénonce un dérapage scandaleux de la part d'un élu de la république, et demande la démission de l'adjoint à la sécurité le plus rapidement possible. " _Au mois d'avril, on a déjà dû porter plainte contre Philippe Péano pour le même genre de propos. C'est honteux, on ne joue pas avec ça. C'est quand même du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie et de l'islamophobie rassemblé dans la même vidéo", s'agace Philippe Itey, membre du groupe d'opposition Notre ville notre Avenir._ "C'est un manque de réflexion et de responsabilité. Stigmatiser des personnes de couleurs et faire des amalgames autour des attentats, c'est interdit. Philippe Péano est adjoint à la sécurité. Il est censé protéger les gens. Si il n'est pas content de la mixité, il n'a rien à faire au sein d'un conseil municipal".

Des excuses tardives

Philippe Péano s'est lui excusé ce vendredi 17 novembre à travers une lettre. L'adjoint à la sécurité parle "d'une erreur et dit regretter l'instrumentalisation faite autour de cette publication". La mairie devrait prendre une décision la semaine prochaine pour une exclusion ou non de son élu.