Châteauroux : Bruno Gollnisch, invité de la galette des rois du FN de l'Indre

Bruno Gollnisch était à Châteauroux ce dimanche. Le député européen FN a accepté l'invitation à la traditionnelle galette des rois de la section départementale du parti dans l'Indre.

Un invité de marque à la traditionnelle galette des rois du Front National de l'Indre. Le député européen du parti Bruno Gollnisch, a répondu à l'invitation ce dimanche 22 janvier. Après une année 2016, compliquée pour l'ancien vice-président du FN, qui a connu des désaccords marquées avec la direction du Parti, Bruno Gollnisch est finalement revenu en grâce et a intégré l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Ce dimanche il est bien sur venu pour galvaniser les militants en vue des prochaines échéances électorales.

Pas encore les 500 parrainages

Bruno Gollnisch, s'est dit confiant quant à la présence de Marine Le Pen au Second Tour de la présidentielle même si pour le premier Tour, la candidate du FN n'a toujours pas rassembler pour l'instant les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. La situation est cependant nettement plus favorable que lors des précédentes campagnes présidentielles du FN, Bruno Gollnisch en a tout de même profité pour lancer un appel aux élus de l'Indre.

Brexit, Trump... et le FN ?

Venu porter un message d'optimiste quant aux possibilités de la France de briller à l'International, Bruno Gollnisch, a également évoqué l'actualité internationale. Selon lui le vote du Brexit en Grande-Bretagne et l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis sont des signes très positifs pour le Front National. Ils montrent que certaines causes et certains candidats sont capables de déjouer les pronostics de médias qu'ils qualifient de "dominants".

La petite réunion n'était évidemment qu'un prélude avant la venue de Marine Le Pen. La candidate à la présidentielle tiendra un de ses 9 grands meetings de campagne à Châteauroux au MACH 36, ce sera le samedi 11 mars prochain. Par ailleurs Mylène WUNSCH la responsable départementale du FN dans l'Indre confirme qu'elle est candidate à l'investiture dans une des 2 circonscriptions mais que cette investiture ne sera décidée qu'ultérieurement par la commission du parti, d'ici fin février ou au maximum fin mars.