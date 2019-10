Châteauroux : candidat en 2014, Régis Tellier ne se présentera pas aux municipales en 2020

Deux candidats se sont déjà déclarés pour la mairie de Châteauroux. On connaît aussi ceux qui ne vont pas se lancer dans la bataille. C'est le cas de Régis Tellier. Candidat en 2014, il ne souhaite pas se présenter à nouveau.

Châteauroux, France

Après Mylène Wunsch pour le Rassemblement national et Antoine Bonneville qui devrait bénéficier de l'investiture d'En Marche, qui sera le troisième candidat à la mairie de Châteauroux ? Ce ne sera pas Régis Tellier. Le directeur de l'hôtel "L'Élysée" en plein centre-ville ne se présentera pas pour les municipales de mars 2020. À 60 ans, il préfère se consacrer à sa vie de famille et déclare qu'il ne soutiendra personne en particulier et qu'il se mettra en retrait pendant la campagne.

Régis Tellier avait été candidat aux précédentes élections municipales, en mars 2014. En tête d'une liste sans étiquette, Régis Tellier avait rassemblé plus de 17% des voix au premier tour. Ensuite, il avait noué une alliance avec Arnaud Clément et Mark Bottemine pour le second tour, notamment face à Gil Avérous. Mais la liste d'union menée par Mark Bottemine n'avait réuni que 26,3% des voix, un score assez faible.