A Châteauroux, Christian Jacob appelle les partisans de François Fillon à la mobilisation générale

Environ 450 personnes sont venues assister ce lundi à Châteauroux à une réunion de soutien à François Fillon en présence du chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob.

A moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, c'était la première fois qu'une personnalité nationale venait dans l'Indre défendre la candidature de François Fillon. Ce lundi, Christian Jacob, patron des députés LR, a animé, devant environ 450 personnes, une réunion de soutien à Châteauroux. Les principaux responsables locaux de la droite et du centre étaient là aussi, notamment le président du parti dans l'Indre et maire de la Châtre, Nicolas Forissier, son homologue castelroussin Gil Avérous, la sénatrice Frédérique Gerbaud et le président nouvellement élu de l'UDI dans le département Marc Fleuret.

D. Cotillon, N. Forissier, F. Gerbaud, G. Avérous, M. Fleuret, les responsables locaux encadrent C. Jacob lors de la conférence de presse d'avant-meeting. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le programme, rien que le programme

Alors que François Fillon est devancé, dans les sondages, par Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les organisateurs ont assuré que les jeux n'étaient pas faits et que les toutes dernières semaines de campagne seraient décisives. Motus sur les affaires, à la tribune il a surtout été question du programme. Christian Jacob a ainsi égrèné quelques-unes des mesures promises par son candidat : baisse des dépenses publiques, baisse des cotisations sociales des entreprises, hausse de la TVA, réforme de l'aide médicale d'Etat et des 35 heures, fin du collège unique et apprentissage dès 14 ans.

Une cible : Emmanuel Macron

S'il a peu évoqué le FN dans son discours, le chef de file des Républicains à l'Assemblée a, à de nombreuses reprises, attaqué l'ancien ministre de l'Economie : "Emmanuel Macron n'a ni l'expérience, ni la solidité, contrairement à François Fillon" a-t-il notamment assuré. Il a aussi pointé du doigt certaines contradictions apparues lors de ses prises de parole successives, estimant qu'il changeait de discours selon l'auditoire. A propos des sondages, flatteurs pour l'ex-locataire de Bercy, Christian Jacob a eu ces mots : "La baudruche Macron va se dégonfler".

Des militants partagés entre doute et soutien inconditionnel

Dans la salle, il y avait beaucoup de convaincus, ainsi Daniel, qui se dit dégouté par la gauche et affirme qu'il ne vote "pas pour un homme, mais pour un programme. Celui de François Fillon est le seul de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes". Quelques doutes se sont aussi exprimés, notamment dans la bouche de Bruno, conseiller municipal LR de St-Gaultier, dans la Brenne. Il dit être confronté aux interrogations des électeurs : "Nos administrés nous posent souvent des questions auxquelles on a du mal à répondre". Les affaires sont aussi, selon lui, venues à bout de la motivation de certains militants : "si on compare à la gauche, qui est présente partout pour tracter et coller des affiches, nous sommes en retard".