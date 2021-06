Châteauroux : débrayage et forte mobilisation chez Armatis

Des débrayages, il y en a eu un certain nombre, ces dernières années, chez Armatis à Châteauroux. Mais rarement la mobilisation avait été aussi forte. Ils étaient une petite centaine, sur un total de 400, réunis ce jeudi matin dans l'une des cours du centre Colbert, au pied de leurs locaux. Les trois syndicats représentatifs de l'entreprise (CFTC, CGT et Sud) avaient appelé à la grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Le climat se serait détérioré dans le centre d'appel castelroussin avec l'arrivée d'un nouveau directeur, cet automne.

"On a l'impression que les rapports avec les salariés sont beaucoup plus durs, explique Jean-Philippe Lemal, délégué CFTC, la direction cherchant à augmenter la productivité". Gréviste elle aussi, Sandra va dans le même sens : "ça fait quinze ans que je suis chez Armatis. On nous impose des objectifs qui sont de moins en moins réalisables. Avant je les atteignais. Plus maintenant". Sa collègue, Maud, téléconseillère depuis sept ans, explique : "Il faudrait qu'on fasse de la quantité et de la qualité. Mais la quantité est tellement énorme qu'on ne peut pas faire de la qualité". Avec douze ans d'ancienneté et un poste de superviseur, Natacha raconte toucher 1.367 euros nets par mois. Auparavant les primes lui permettaient d'ajouter à ce salaire au smic jusqu'à 400 euros de plus.

Les syndicats doivent rencontrer la direction ce vendredi. D'ores et déjà, les grévistes ont acté le principe d'un nouveau débrayage lundi prochain.