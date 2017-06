Indre : des anomalies dans la distribution de la propagande électorale

Plusieurs candidats aux législatives sur la première circonscription de l'Indre signalent que de nombreuses enveloppes ne sont pas complètes tant au niveau des professions de foi que des bulletins de vote.

Alors que les premières enveloppes de propagande électorale arrivent dans les boites aux lettres de l'Indre, des anomalies sont constatées à Châteauroux et dans la Brenne. Dans certaines il manque une partie des professions de foi, dans d'autres ce sont les bulletins de vote qui sont mal imprimés ou incomplets. Pour l'instant trois candidats notamment ont identifié le problème : François Jolivet pour la République en marche, Paulette Picard pour les Républicains et Mylène Wunsch du Front national. Cette dernière en a d'ailleurs été directement victime puisque le courrier qu'elle a reçu ce mercredi matin même à son domicile castelroussin n'était pas complet. Sur les 13 professions de foi que la candidate du FN aurait du recevoir comme tout électeur, il n'y en avait que sept. Mylène Wunsch s'en agace, même si elle ne s'en étonne plus, ça reste pour elle dans la droite ligne de l'organisation de ces élections 2017 dans leur ensemble, une organisation "d'amateurs" selon ses mots.

Un bulletin de vote du FN mal imprimé - Mylène Wunsch

Un recours n'annulera pas les élections

Concernant les deux autres candidats, ils ont immédiatement contacté les instances nationales de leur parti. Ils attendent jeudi pour savoir si le phénomène s'intensifie et se laissent la possibilité de saisir la justice. Une procédure commune de tous les candidats spoliés est aussi envisagée. Mais de toute façon un recours à quatre jours du scrutin n'annulera pas les élections. Les candidats doivent d'abord faire constater les anomalies par huissier et ensuite saisir la commission de contrôle des élections. La candidate des LR, Paulette Picard confie qu'elle pense en rester là sauf si le phénomène prend énormément d'ampleur. La Préfecture de l'Indre n'a pas de son côté de retour d'électeurs mécontents. Ces premières enveloppes incomplètes font elles parties de la marge d'erreur habituelle ? La suite de la distribution nous le dira.

Des professions de foi en ligne

La préfecture de l'Indre informe qu'elle peut de son côté envoyer les professions de foi aux électeurs qui en font la demande. Il est aussi possible de consulter les professions de foi sur internet. Encore faut il que les candidats aient accepté de les mettre en ligne. Sur cette première circonscription de l'Indre, dix professions de foi sont pour l'instant accessibles sur le site du Ministère.