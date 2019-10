Châteauroux : disparition de la conseillère municipale communiste Chantal Delanne

Châteauroux, France

Conseillère municipale à Châteauroux depuis 1989, grande militante des droits des femmes et de leur représentation dans la société, Chantal Delanne est décédée ce jeudi 31 octobre. Elle avait 69 ans. Depuis plusieurs années, elle se battait contre le cancer. "Chantal Delanne manquera à notre Ville, aux Castelroussinnes et aux Castelroussins", écrit Xavier Elbaz, le directeur de cabinet du maire de Châteauroux, dans un courrier adressé aux élus.

Un engagement fort auprès des Castelroussins

Chantal Delanne a été élue pour la première fois en 1989, lors de l'arrivée à la mairie de Jean-Yves Gateaud. Pendant 30 ans, sans interruption, Chantal Delanne a été conseillère municipale communiste. Elle a multiplié les dossiers importants : membre de la commission de l'Éducation, de la Culture, des Sports et des Loisirs ; puis membre de la commission de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Environnement et des commissions des Affaires sociales et de la Sécurité et de l'Animation du territoire.

L'un de ses combats majeurs a été celui pour la défense des droits des femmes et leur représentation au sein de la société. Elle avait impulsé la création d'une commission pour la féminisation des noms de rue.