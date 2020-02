Châteauroux : la candidate Delphine Chambonneau dévoile sa liste pour les municipales 2020

Châteauroux, France

Delphine Chambonneau, candidate soutenue par le PS à la mairie de Châteauroux, a dévoilé ce jeudi 13 février, sa liste pour les élections des 15 et 22 mars prochains. Nommée "Châteauroux écologique et sociale", elle décrit ainsi sa composition : "que nous venions du monde de l’économie, de l’entreprise, de la santé, de la culture ou de l’éducation ; que nous soyons ouvrier, ou aide-soignante, entrepreneur, ou salarié, retraité ou étudiant ; que nous soyons jeunes actifs ou déjà expérimentés, nous sommes tous engagés dans la vie de la cité : associations, conseils de quartier, ou milieu professionnel ; et capables d’endosser les responsabilités d’un mandat local. "

Un tiers de moins de 40 ans

La moyenne d’âge de cette liste s'établit à 49 ans. Un tiers des colistiers a moins de 40 ans, les deux tiers ont moins de 60 ans et moins d’un tiers d'entre eux est issu des socialistes. "Nous sommes des femmes et hommes de terrain, nous représentons tous les quartiers de la ville, nous travaillons en permanence avec les Castelroussins et les accompagnons au travers de nos engagements respectifs" écrit la candidate dans son communiqué.

Trois piliers programmatiques

Le programme de la candidate s'articule autour de trois piliers : "Le projet que nous portons vise à la fois à promouvoir les échanges entre les citoyens, les accompagner dans la transition écologique et agir pour l’emploi. Ce sont trois piliers qui sont liés".

Liste « Châteauroux écologique et sociale »

1 Delphine CHAMBONNEAU, 35 ans, créatrice d'entreprise - PS

2 Jean-Yves PATTE, 52 ans, Historien d'art

3 Aurore SEGURA PENOT, 52 ans, Cadre de soin dans un Ehdad - membre de nombreuses associations sociales et culturelles- PS

4 Driss CHARAFI, 49 ans, Cadre d'entreprise, ancien Président de l’Etoile Football (10 ans)

5 Sandrine EMMANUELLI, 43 ans, Chargée d'animation à l’IUT, ancienne animatrice du conseil citoyen

6 André BONHOMME, 67 ans, Avocat à la retraite – administrateur de solidarité accueil - PS

7 Savina ALVAREZ, 54 ans, Chargée de mission Service civique – vice-présidente « Nous Toutes 36 »

8 Franck LAZO, 52 ans, Cadre commercial – Président d’une association culturelle

9 Layla BOUAMRANI, 33 ans, Educatrice spécialisée – Présidente d’une association multiculturelle

10 Johan FAUCONNIER, 43 ans, Chef de Pôle ENEDIS

11 Anne NOUVEL, 56 ans, Cadre de direction SNCF - bénévole dans des festivals culturels

12 Olivier BRUERE, 52 ans, Directeur d'école – responsable mutualiste- PS

13 Sophie TANCHOUX, 49 ans, Chargée de coordination Maison des droits de l'enfant –membre de nombreuses associations de défense des droits

14 Hugues FONTY, 46 ans, Professeur des écoles – Président d’une troupe de théâtre - PS

15 Fiona LEMERCIER, 25 ans, Animatrice LEADER (fonds européens) - gameuse

16 Gaël TSARA, 19 ans, Etudiant en Droit – Co-organisateur des marches pour le climat

17 Alison CHAILLOU, 33 ans, Directrice d'agence bancaire – déléguée des parents d’élèves

18 Aurélien STRIDE, 39 ans, Informaticien

19 Valérie PAILLAUX, 54 ans, Assistante de direction - secrétaire d’une association de défense des droits - PS

20 Stynold ANANI, 22 ans, Etudiant en Langues Etrangères Appliquées- président d’une association étudiante

21 Sophie LEMAIGRE, 42 ans, Infirmière en Ehpad – secrétaire de section CFDT

22 Walther KINDTS, 64 ans, Retraité, Responsable d’une association de défense des droits

23 Rabiaa BOULLENGER, 37 ans, Aide-soignante

24 Grégory IVANOFF, 43 ans, Commerçant

25 Hélène LAMACHERE, 38 ans, Employée administratif , membre de plusieurs associations caritatives

26 Charles VASSILEFF, 79 ans, Retraité de l'usine Pyrex – ancien syndicaliste

27 Nicole BENAYON, 57 ans, Aide-soignante- responsable syndicale

28 Jean-Paul LACELLE, 79 ans, Retraité de la métallurgie – Vice-président Quartier Touvent Grands-Champs - PS

29 Dominique VILAIN, 65 ans, Assistante de conservation du patrimoine - trésorière départementale CFDT, membre d’association de défense des droits - PS

30 Aslajdon ZAIMAJ, 27 ans, Vendeur prêt à porter (H&M) – musicien, chanteur

31 Laura LOCHET, 21 ans, Employée en restauration rapide (KFC)

32 Shpend SOKOLI, 50 ans, Ouvrier aéronautique- trésorier d’une association culturelle

33 Charlotte SURREY, 36 ans, Aide médico-psychologique

34 Christian LAGONOTTE, 62 ans, Retraité de l'éducation nationale - PS

35 Catherine ORIA, 63 ans, Retraitée contrôleur de gestion, présidente d’une association de coopération France-Benin

36 Gérard QUANTIN, 69 ans, Retraité d'un cabinet comptable, trésorier de l’association Enfance Familles de l’Indre

37 Francine NOEL, 70 ans, Médecin à la MDPH - ancienne présidente de l’ADMD

38 Brice DARRAULT, 69 ans, Ancien directeur de la MGEN – membre d’association de défense des droits - PS

39 Bérengère DELHOMME, 40 ans, Enseignante documentaliste – secrétaire départementale UNSA éducation - PS

40 Michel VENUAT, 72 ans, Ancien principal du collège Colbert - PS

41 Cora-Line BOURDAIN, 32 ans- Téléconseillère

42 Michel COUTY, 70 ans, Ancien professeur du collège Rosa Parks – secrétaire de la section socialiste de Châteauroux PS

43 Suzanne FERRAGU, 81 ans, Retraitée de l'éducation nationale - PS