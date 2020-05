Châteauroux : la crise sanitaire va coûter plus de 400.000 euros à la ville selon le maire

Il repart pour un tour. Gil Avérous, réélu pour un deuxième mandat à la tête de la mairie de Châteauroux en mars tiendra ce samedi son premier conseil municipal avec son équipe. Une période très particulière avec la crise sanitaire et économique du moment. "La crise aura un impact certain, financier déjà, qui nous obligera à revoir nos ambitions au moins pour les deux années à venir."

Gil Avérous fait un point sur la crise sanitaire et économique à Châteauroux Copier

Selon le maire cette période va coûter plus de 400.000 euros à la ville de Châteauroux, entre les masques et protections à acheter au personnel de la municipalité, et les aides apportées aux commerces et entreprises. Mais pas question d'augmenter les impôts : "on va faire des économies, notamment avec des chantiers qui ne se sont pas déroulés et vont donc se décaler sur 2021, des événements qui ont été annulés ces derniers temps sur lesquels on versait des subventions." Il compte aussi sur l'aide du gouvernement puisque les collectivités sont "venues suppléer l'Etat qui manquait de matériel" selon lui, faisant référence notamment au matériel de protection pour les soignants, commerçants, et pour la population plus généralement.

Les castelroussins ont pris les choses avec beaucoup de sérieux et de respect

Gil Avérous salue le "sérieux, le respect, la gravité" des castelroussins et plus largement des indriens en ces temps de restrictions nécessaires. "Je suis plutôt fier de ce qui s'est passé ici et si on a été classé en département vert c'est aussi parce que nos habitants ont su prendre la mesure de la situation." Il insiste sur un point quand-même : _"Je n'hésiterai pas à faire verbaliser de façon systématique ceux qui jetteront des masques dans les rues."_On commence effectivement à en voir quelques uns sur les trottoirs depuis quelques jours.