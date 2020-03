Châteauroux : le maire Gil Avérous porte plainte après la diffusion de "tracts mensongers"

Le maire de Châteauroux porte plainte. À deux semaines du premier tour des municipales, Gil Avérous a porté plainte pour diffamation après la diffusion de tracts "mensongers, diffamatoires et bien évidemment anonymes". Sur ces tracts, il est évoqué des "magouilles" lors de la vente de hangars dans la zone de la Martinerie, dont aurait bénéficié Gil Avérous. "S’il est de coutume de comparer et de critiquer les programmes des uns et des autres, je ne peux accepter les tracts mensongers, diffamatoires et bien évidemment anonymes, distribués ici et là en cette fin de semaine. J’ai déposé plainte pour diffamation devant le juge d’instruction afin que les coupables soient identifiés et jugés", écrit Gil Avérous sur ses réseaux sociaux.

"Dans cette campagne, mon équipe et moi avons toujours respecté les règles du débat démocratique. Il serait souhaitable que chacun s’impose ces principes dans l’intérêt des Castelroussins. J’irai jusqu’au bout dans cette affaire. Cela ne fait que renforcer ma détermination à me battre chaque jour pour servir Châteauroux et son Agglomération", ajoute le maire de Châteauroux, candidat à sa propre succession.