Châteauroux : le prochain conseil municipal organisé en visio-conférence

Au vu de la situation de l'épidémie de Covid-19 et du reconfinement, le conseil municipal de Châteauroux prévu mercredi 18 novembre se tiendra en visio-conférence. Il en va de même pour le conseil communautaire programmé jeudi 19.

C'est un conseil municipal à distance qui se déroulera à Châteauroux, mercredi 18 novembre. En raison de la situation sanitaire et du confinement, la décision a été prise d'organiser le rendez-vous en visio-conférence. Les élus et conseillers municipaux ne se retrouveront donc pas collectivement à la mairie de Châteauroux. Un système de vote à distance et en ligne sera mis en place afin de pouvoir voter les différents points abordés lors du conseil municipal. La même décision a été prise pour le conseil communautaire du jeudi 19.

Les débats seront diffusés sur la chaîne YouTube de Châteauroux Métropole. Soit en direct soit en différé, on ne sait pas encore quelle option sera choisie.