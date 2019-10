Châteauroux veut renommer une avenue au nom de Jacques Chirac

Châteauroux, France

Il y aura peut-être bientôt une avenue Jacques Chirac à Châteauroux. En tous cas le maire de la ville, Gil Avérous, compte proposer de renommer une artère de la ville au prochain conseil municipal. Cette avenue Jacques Chirac serait située entre le rond-point Lucie Aubrac, et la place Saint-Christophe, le long du château Raoul et de la prairie Saint-Gildas. Cette avenue Jacques Chirac se situerait en fait à la place des actuelles avenue du Pont Neuf et avenue du 6 juin 1944.

La proposition sera votée lors du conseil municipal du 12 novembre prochain.