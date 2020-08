Trois ministres font le déplacement à Châteauroux pour assister à la rentrée scolaire, ce mardi, dans l'école élémentaire Louis de Frontenac. Le Premier ministre Jean Castex sera accompagné de Jean-Michel Blanquer et de Sophie Cluzel.

Châteauroux: visite confirmée pour Jean Castex, Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel pour la rentrée scolaire

Trois ministres à Châteauroux pour la rentrée scolaire. France Bleu Berry l'annonçait depuis samedi, c'est désormais confirmé. Jean Castex, le Premier ministre, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, seront bien à Châteauroux pour la rentrée scolaire, ce mardi 1er septembre.

Une troisième membre du gouvernement fera également le déplacement : Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées. Ils assisteront à la rentrée des enfants de l'école élémentaire Louis de Frontenac, dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux. L'établissement fait partie du réseau d'éducation prioritaire (REP) et a mis en place le dédoublement des classes de CP et CE1. Les ministres échangeront avec les enseignants, les personnels éducatifs et les élèves dans les classes.