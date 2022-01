En Sologne, des maires peu enthousiastes avant la venue d'Eric Zemmour sur les terres de Guillaume Peltier

Dans le cadre de la campagne présidentielle, Eric Zemmour sera en meeting ce vendredi dans le Loir-et-Cher. Le candidat de "Reconquête" tiendra une réunion publique à la salle des fêtes de Chaumont-sur-Tharonne à partir de 18h30, commune de mille habitants, à 35 kms au sud d'Orléans, connue pour abriter le domaine de loisirs Center Parcs Les Hauts de Bruyère.

Si j'avais su, j'aurais sûrement refusé sa venue"

Cette réunion en Sologne se déroule dans la circonscription du député Guillaume Peltier, ancien maire de Neung-sur-Beuvron, à quelques kilomètres de Chaumont. L'ex numéro deux des LR est désormais porte-parole d'Eric Zemmour. Et ce meeting fait grincer les dents de certains élus locaux. Laurent Auger, le maire (sans étiquette) de Chaumont-sur-Tharonne, se montre agacé : "une collaboratrice de monsieur Peltier m'a contacté en nous demandant de louer la salle pour une réunion politique. Il n'était pas question de meeting ou de quoi que ce soit, c'était juste une réunion politique de monsieur Peltier, donc j'ai donné mon accord. Monsieur Peltier étant notre député, je trouvais logique pour la démocratie qu'il puisse s'exprimer. Ils ne m'ont pas du tout parlé de la venue d'Eric Zemmour quand ils nous ont appelé, et vous imaginez bien que ce n'est pas simple pour un petit village comme nous de recevoir un personnage comme monsieur Zemmour. Donc ça aurait été bien de nous prévenir, car j'aurais sûrement refusé sa venue sinon"

Mais le maire de Chaumont-sur-Tharonne ajoute : "maintenant, on va faire avec. C'est comme ça : on a loué notre salle, c'est fait et la démocratie a le droit de s'exprimer. Et j'invite tous les candidats à venir à Chaumont-sur-Tharonne pour s'exprimer sur la ruralité..." Anecdote : la salle des fêtes de Chaumont-sur-Tharonne avait été le cadre du mariage de la fille de Martin Bouygues, Charlotte, en 2019, en présence d'invités prestigieux, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni.

Guillaume Peltier, lors d'un meeting à Lyon le 25 janvier 2022 © Maxppp - Stéphane GUIOCHON

Laurent Auger précise que la capacité de l'Espace Tharonne est de 380 places, assez loin des prévisions des organisateurs de Reconquête : "forcément, tout le monde ne pourra pas rentrer", explique Jean-Yves Narquin, l'un des responsables de Reconquête en Centre-Val de Loire (ex dirigeant du Rassemblement National), en charge des réservations : "il y aura du monde, il y aura trop de monde même, puisque nous approchons des 700 inscriptions au moment où je vous parle. Au départ, c'était presque une visite de courtoisie d'Eric Zemmour se rendant sur les terres de Guillaume Peltier, et puis l'idée a été de faire une petite réunion, qui s'est transformée en grande réunion, et là on est sur un mini meeting !"

Jean-Yves Narquin, porte-parole de Reconquête en Centre-Val de Loire © Radio France - Antoine Denéchère

Jean-Yves Narquin, ex maire de Villedieu-le-Château, dans le Loir-et-Cher, ajoute : "c'est vrai que venir à Chaumont-sur-Tharonne, ce n'est pas tout à fait évident dans une commune de mille habitants, mais bon, comme on dit le coup est partie comme ça, et il y a une vraie ferveur populaire, je vais tous les jours sur le terrain et je peux vous dire que je suis bluffé" par la campagne d'Eric Zemmour. C'est la deuxième fois en 2022 que le candidat tient un meeting en Centre-Val de Loire, après Châteaudun, en Eure-et-Loir.

L'amertume du maire de Lamotte-Beuvron

Mais cette venue du candidat d'extrême-droite en Sologne laisse un goût amer au conseiller départemental de droite, et maire de Lamotte Beuvron, Pascal Bioulac : "si la salle de Chaumont-sur-Tharonne est trop petite, ce n'est pas mon problème, c'est celui de monsieur Zemmour et de monsieur Peltier. S'ils étaient sûrs d'eux, ils auraient fait leur réunion à Orléans ou à Blois, comme ils l'ont fait [récemment] à Cannes ou à Lyon. Mais ils ont choisi Chaumont-sur-Tharonne, peut-être que monsieur Peltier a choisi de se rassurer ?" Guillaume Peltier, également conseiller départemental du Loir-et-Cher, ne fait plus partie de la majorité départementale depuis l'annonce de son ralliement à Eric Zemmour.

La Sologne n'est pas une terre d'extrémistes"

A la question, aurait-il accepté que ce meeting ait lieu dans sa commune de Lamotte-Beuvron, Pascal Bioulac répond : "je n'ai pas consulté mon bureau municipal mais si je leur avais demandé, je pense qu'on ne les aurait pas accueillis à Lamotte. Ici en Sologne on n'est pas un pays extrémiste, on est plutôt un pays, peut-être conservateur mais en tout cas un pays de bâtisseurs, donc on a plus besoin de démonstrations d'actions et de projets que de communication et de façade !"