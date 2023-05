Cheillé : le préfet met la pression sur les gens du voyage après l'agression du maire de la commune

Le préfet et le maire, face à face, autour d'une grande table, entourés notamment par les gendarmes ou encore le président de la communauté de communes Touraine Val de Loire, Thierry Loizon. Devant tout le monde, dont la presse qui a été conviée, Patrice Latron l'assure : "le représentant de l'Etat est à vos côtés".

ⓘ Publicité

Une visite qui intervient après l'altercation musclée, dimanche dernier, entre Fabien Barreau et des gens du voyage qui se sont installés sur un terrain de football de la commune. L'élu tentait d'empêcher le regroupement d'une quarantaine de voitures et d'une trentaine de caravanes sur ce terrain lorsqu'il a été bousculé, insulté et menacé. Dans un contexte marqué par la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins après des menaces de la part de l'extrême-droite, les violences envers les élus font couler beaucoup d'encre. "Forcément, le ministre de l'Intérieur et le Président sont très attentifs, mais cela me semble tellement naturel que je n'ai pas attendu d'avoir des instructions, que je n'ai pas reçu d'ailleurs, pour venir soutenir le maire de Cheillé" tient cependant à souligner Patrice Latron.

Un soutien "limité" par les pouvoirs de la loi

Le préfet indique aussi au maire, assis en face de lui, que son soutien est "limité" par les pouvoirs que lui donne la loi. Qu'il ne peut pas, comme l'a demandé Fabien Barreau, signer de mise en demeure pour contraindre les membres de cette communauté à quitter ce terrain. Il faut pour cela que la communauté de communes soit en règle avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, ce qui n'est pas le cas.

En revanche, le préfet a envoyé une lettre aux gens du voyage installés sur la commune leur intimant de quitter les lieux sous 24h, faute de quoi le Parquet sera saisi.

"Si ça peut permettre, pour le bien de la commune de faire partir ce groupe, alors je ne peux qu'applaudir l'acte du préfet. Après est-ce que cela va envenimer la situation, je ne l'espère surtout pas", a réagi Fabien Barreau, qui refuse de porter plainte par crainte de représailles contre sa famille et sur les biens de la commune.