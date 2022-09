Chenôve : un conseiller municipal porte plainte contre le maire pour diffamation

L'histoire a débuté, selon le conseiller municipal Philippe Neyraud, le 21 septembre alors que la ville de Chenove célébrait "la Fête de la République" pour mettre en valeur la fraternité, la liberté et l’égalité, devise de notre pays. Cette journée mettait aussi l'accent sur la liberté de conscience de chacune et de chacun d’entre nous, "Autrement dit le respect de l’autre !" estime Philippe Neyraud.

Dans un courrier, l'élu explique s'être rendu à cette manifestation en fin de soirée "en tant que républicain et partageant ces fondements de notre pays", et "afin de participer de manière citoyenne au lancement de l’observatoire de la laïcité". Mais l'élu s'interroge. "Il faut croire que ma présence dérange décidément la municipalité puisque, tôt ce (vendredi) matin, le Maire Thierry Falconnet m’accuse via sa page facebook d’avoir voulu corrompre un employé municipal en « échange de dossiers sur le Maire et la municipalité… »

Et de poursuivre dans son courrier adressé à la rédaction de France Bleu Bourgogne que "Ce procédé qui consiste à mentir et à inventer des faits lorsque l’on n’a rien sur une personne n’est vraiment pas digne d’un élu, et encore plus venant de la part du premier édile. Dans ces conditions, j’ai déposé une plainte en diffamation dès ce jour devant le Doyen des juges d’instruction à l’encontre de Monsieur Thierry Falconnet, Maire de Chenôve."

Un précédent à la mairie ?

Philippe Neyraud affirme aussi que "déjà par le passé, des méthodes d’intimidation ont été dirigées contre moi : don d’un briquet par un adjoint avec des allusions à de récents incendies, mensonge et intimidation de la part d’un autre adjoint sur ma personne (devant un membre de la police municipale), propos scandaleux visant à faire croire que je n’aimais pas les habitant(e)s du grand ensemble." Voilà qui promet de l'ambiance ce lundi 26 septembre, jour de conseil municipal à Chenôve.