Cher : Et si vous participiez à la création de la loi pouvoir d'achat ?

"Quand on voit le résultat de la dernière élection, avec la forte abstention et le vote extrême, on a deux solutions. Considérer que les électeurs ont tort ou bien les écouter. Moi, je suis pour les écouter et restaurer la confiance" pose d'emblée le député LREM François Cormier Bouligeon. Réélu il y a un mois dans la première circonscription du Cher, il propose de mettre en place des ateliers législatifs participatifs avec une double idée en tête : montrer les coulisses de son travail de député et faire participer les citoyens qui le désirent à l'amélioration d'une loi.

"Une loi est toujours améliorable. C'est à cela que servent les amendements. Je propose donc que nous travaillions ensemble à la création et la rédaction d'amendements que je défendrai ensuite devant l'Assemblée."

Le député propose que ce premier atelier porte sur la loi pouvoir d'achat. "C'est ouvert à tous. Nous ne sommes pas là pour nous juger mais pour travailler et échanger ensemble, à égalité."

Le rendez-vous est à 18h30, salle du Moulin de la Voiselle, 5 bd Chanzy à Bourges et c'est évidemment gratuit.