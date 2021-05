Cher : la majorité départementale lance sa campagne

Avenir pour le Cher regroupe les élus de droite, des centristes et des indépendants. Le département du Cher avait basculé à droite il y a six ans. Le président sortant, Michel Autissier, ne se représente pas, mais son groupe espère bien garder la majorité. Avenir pour le Cher repart uni et pointe le travail de rationalisation de la gestion du département effectué depuis 6 ans. Jacques Fleury, président du groupe Avenir pour le Cher met en avant de nombreuses réussites à mettre à l'actif de sa majorité : " On a avancé sur la rocade de Bourges qu'on va terminer dans le prochain mandat. Sur le plan du tourisme, on peut parler des investissements à Noirlac, avec l'idée de créer un grand spectacle vivant. On veut démocratiser le public de Noirlac. Le canal de Berry à vélo, c'est aujourd'hui 90 km de pistes cyclables aménagées. Des nouvelles capacités hôtelières au pôle du cheval et de l'âne. Sur le plan social, on a lancé les premières maisons domotisées pour personnes âgées. On a beaucoup travaillé sur le handicap. On a rassemblé le personnel sous un même toit aux pyramides. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de réussites."

Jacques Fleury (à gauche), Véronique Fenoll, Patrick Barnier et Michel Autissier (président sortant du département du Cher) © Radio France - Michel Benoit

L'opposition reproche à la majorité sortante du département du Cher un manque d'ambition en matière sociale (66 % des dépenses du département). C'est un faux procès pour Jacques Fleury : " C'est complètement une erreur. On a même lancé une plate-forme pour les allocataires du rsa afin d'améliorer leur insertion. On a rassemblé sous une même direction autonomie, les personnes âgées et les personnes handicapées parce qu'on s'est aperçu que les dossiers étaient traités par les instructeurs de la même façon. On a reconstruit ou rénové des Ehpad comme celui des Aix d'Angillon et d'autres sont en projet. On est très près des directions d'Ehpad. On l'a vu à l'occasion de la crise du Covid et on a affecté des moyens." Sur les 24 élus sortants, 13 repartent au combat. Quatre grands axes d'action sont définis pour l'avenir : l'aménagement du territoire pour améliorer sont attractivité (100 % des foyers raccordables à la fibre en 2025) et aides à la ruralité ; Jeunesse, Environnement (développement du local dans les cantines notamment) et solidarité (aides aux projets médicaux et aides au maintien des personnes âgées à domicile notamment.