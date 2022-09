Cher : le député François Cormier-Bouligeon réclame une enquête sur d'éventuels financements russes de partis

Qui a été acheté par la Russie ? Qui joue le jeu de la Russie tout en revêtant l'écharpe tricolore ? C'est la question à laquelle veulent répondre huit parlementaires de la majorité, dont le député Renaissance de la 1ère circonscription du Cher, François Cormier-Bouligeon. Ils ont demandé ce vendredi 23 septembre l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur de possibles financement de partis ou personnalités politiques français par la Russie.

300 millions de dollars versés à des personnalités et partis politiques à l'étranger

Cela fait suite à des révélations par les autorités américaines il y a une dizaine de jours. Le 13 septembre, elles annoncent avoir chiffré à au moins 300 millions de dollars le montant versé par la Russie à des personnalités et des partis politiques dans une vingtaine de pays à travers le monde. Plus récemment, sur l'antenne de LCI, Jean-Maurice Ripert, ancien ambassadeur de France en Russie a aussi évoqué le sujet ... sans trop en dire : "J'ai été ambassadeur de France en Russie. Personne n'ignorait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques français d'un certain bord venaient et ne repartaient pas les mains vides".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La France est-elle concernée ?

Des indices "concordants" qui alertent le député du Cher, mais François Cormier-Bouligeon l'assure il ne s'agit pas, pour l'heure, de pointer du doigt tel ou tel parti, telle ou telle personnalité. Dans un premier temps, le député berrichon et ses collègues de la majorité (Horizon t Renaissance) veulent tirer les choses aux claires, savoir si la France est concernée.

"Pourquoi un certain nombre de personnalités, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ont pris des positions surprenantes, favorables à Vladimir Poutine ?"

Il égrène une liste d'interrogations : "pourquoi un certain nombre de personnalités, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ont pris des positions surprenantes, favorables à Vladimir Poutine, qu'elles n'ont d'ailleurs changées que depuis l'invasion de l'Ukraine ? Pourquoi y-a-t-il eu des ingérences dans les élections, par exemple, lors de la présidentielle de 2017 ? Pourquoi, il y a eu des créations de médias en France financés par la Russie ? Et pourquoi des responsables politiques français ont été employés par des entreprises russes ?"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Confiance des citoyens et souveraineté nationale

Pour lui, il en va de la confiance des citoyens dans leurs représentants. "J'ai été à l'initiative, parce que je considère que nous avons le devoir de savoir et d'informer nos concitoyens français si des leaders politiques français ont été corrompus par le pouvoir russe pour influencer l'opinion ces derniers mois et ces dernières années" précise François Cormier-Bouligeon.

"J'ai été à l'initiative, parce que je considère que nous avons le devoir de savoir et d'informer nos concitoyens français" - François Cormier-Bouligeon Copier

Le député voit dans ces possibles financements une atteinte directe à la souveraineté, il souligne "que la Constitution rappelle aux partis politique qui concourent à l'expression du suffrage de respecter les principes de démocratie et de souveraineté nationale"

On devrait savoir dans le courant de la semaine si la demande formulée par François Cormier-Bouligeon et ses collègues a été acceptée par la Président de l'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet.