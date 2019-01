Cher : le président du conseil départemental espère être mieux entendu du gouvernement

Bourges, France

Dans le Cher, le nombre d'allocataires du revenu de solidarité active (rsa) a franchi la barre des 10.000 personnes (la fin des contrats aidés décidée par Emmanuel Macron serait en partie responsable de cette augmentation selon le département)... avec un reste à charge toujours plus élevé pour le département de 26 millions d'euros en 2019. L'état n'en finance plus que 50 % ! Le président du conseil départemental, Michel Autissier (qui se pose la question de rester ou non chez Les Républicains) espère que le mouvement des gilets jaunes va permettre au gouvernement de mieux écouter les départements ruraux : " Vous savez, c'est comme quand vous sentez que votre voisin ne vous écoute pas, vous le pincez un grand coup. Ca lui fait mal, il fait aïe et là, il se retourne vers vous et vous demande, qu'est ce qu'il t'arrive ! _ On a fait remonter au gouvernement depuis trois ans et donc avant Macron, des questions fortes sur l'avenir de notre département sur l'avenir de notre proximité. La fracture sociale et tout ce qu'on pressentait. Il suffit de regarder tous nos comptes-rendus de sessions. Des questions qui sont d'actualité aujourd'hui et auxquelles on suggérait des réponses. Sur lesquelles, on n'a pas été entendu. Des grands sujets comme l'immigration avec pour nous le problème des mineurs non accompagnés. On en héberge 165 aujourd'hui, contre 130 il y a un an. Ca coûte plus de 3 millions au département et l'état ne nous verse que 500.000 euros. La non compensation du rsa. Et je pourrais en citer une dizaine comme ça. On est au fait de ces problématiques mais on est aussi au fait de la complexité pour les résoudre." _Le département du Cher qui réunira ses conseillers le 25 janvier pour définir une position commune concernant sa participation ou non au grand débat lancé par Emmanuel Macron.