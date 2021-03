Cher : les candidats de la droite aux élections régionales sortent du bois

La tête de liste de la droite Nicolas Forissier a présenté les deux candidats du Cher pour son camp aux élections régionales de juin 2021. Laurence Rénier et et Rémy Pointereau vont mener la liste.

Les deux candidats de la droite du Cher pour les élections régionales du 13 et 20 juin 2021 sont deux personnalités politiques expérimentées, siégeant ou ayant déjà siégé au Conseil régional du Centre-Val de Loire. Le député de l'Indre et tête de liste de la droite Nicolas Forissier a présenté le binôme lors de la visite de l'école des métiers du numérique Algosup et de l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité financière Ledger.

Laurence Renier est conseillère régionale depuis près de 11 ans. Cette titulaire d'une maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières de l'IAE d'Orléans est à la tête de la commune d'Aubigny-sur-Nère depuis 2015, prenant le fauteuil de maire au moment du départ de Michel Autissier pour la présidence du département. Elle conforte sa position d'édile en se faisant élire sous l'étiquette Les Républicains en 2020 et est également présidente de la Communauté de communes Sauldre et Sologne

Son binôme est le sénateur du Cher (LR) Rémy Pointereau. Le vice-président de la commission de l'aménagement du territoire a siégé au Conseil régional de la région Centre-Val de Loire entre 1998 et 2001 et à la tête du Conseil général du Cher entre 2001 et 2004.