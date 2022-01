Cher : Les troupes de Valérie Pécresse en ordre de marche

Un référent sera désigné dans chaque canton pour une campagne qui se veut de proximité. Valérie Pécresse suscite un certain engouement estime Philippe Mercier qui se réfère à l'augmentation du nombre de militants LR encartés dans le Cher : " Il y a eu 30 % d'adhésions en plus durant cette primaire. La force que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons réussi à regrouper le maximum d'élus de toutes sensibilités à droite et au centre, encartés ou pas encartés. Bientôt l'UDI viendra nous rejoindre. Il y a aussi le Nouveau Centre. C'est l'une des rares fois où on arrive à faire la synthèse de toutes nos composantes. Valérie Pécresse, elle a tout ! C'est une femme de terrain. A Bourges, quand elle est venue, elle a réuni 200 personnes. Les gens ont une vision un peu faussée de Valérie Pécresse, une image de Parisienne, de Versaillaise, mais quand on la côtoie, elle est totalement différente. Nous allons démontrer sur le terrain que Valérie Pécresse, c'est une femme de proximité, proche de la ruralité également. "

Valérie Pécresse sera t-elle présente au second tour de l'élection présidentielle ? Ses soutiens y croient dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Pour Rémy Pointereau, sénateur LR, et président du comité de soutien dans le Cher, Valérie Pécresse, ce sera tout l'inverse d'Emmanuel Macron dans sa manière de gouverner si elle est élue : " Effectivement on a eu à faire à un président qui était vertical. Depuis l'Elysée, on a dirigé le pays en éliminant toutes les strates intermédiaires. Ces décisions un peu brutales parfois, ont engendré les gilets jaunes. Le Président avait refusé les amendements que nous avions proposés au budget 2018. Et Valérie Pécresse, cette écoute, elle l'a. C'est comme cela qu'elle a gagné la région Ile-de-France et qu'elle s'est imposée dans la primaire. Elle a réussi ensuite à rassembler toutes les sensibilités du mouvement pour bâtir sa campagne. Maintenant,il faut qu'on réussisse à être qualifiés pour le 2eme tour et après tout est possible pour la victoire. " La candidate de la droite devra attirer une partie de l'électorat LR, chipé par Emmanuel Macron en 2017 (évalué à 30 %) et convaincre comme tous les candidats, les abstentionnistes d'aller voter. Scrutin prévu les 10 et 24 avril.