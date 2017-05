Cher : Louis Cosyns se retire des législatives

Louis Cosyns se retire de la course aux législatives : le candidat Les Républicains ne se sent plus la force de continuer. Le maire de Dun-sur-Auron, candidat dans la 3éme circonscription du Cher, est impliqué dans un accident de la route qui a couté la vie à une automobiliste.

Louis Cosyns explique avoir pris sa décision humainement et en respect pour la famille endeuillée. Le maire de Dun-sur-Auron affirme ne plus avoir la force de continuer le combat politique. "La vie politique nationale m'a apporté de grands moments, écrit l'élu, malheureusement aujourd'hui, elle se termine par un drame insupportable." Louis Cosyns renonce à ses ambitions nationales, mais pas à son mandat de maire de Dun-sur-Auron. Concrètement, il arrête sa campagne, décision prise en association avec son suppléant, l'adjoint au maire de Bourges, Philippe Mousny. Officiellement, Louis Cosyns reste tout de même en lice puisque sa candidature a été validée en préfecture. Simplement, l'élu ne distribuera aucun bulletin de vote à son nom et Les Républicains ne seront donc pas représentés pour ce scrutin. L'accident s'est produit vendredi vers 15H30. La victime, une femme de 56 ans rentrait chez elle, à Blet, lorsqu'elle a été percutée par l'arrière par la voiture de Louis Cosyns.