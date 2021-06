Départementales : dans le Cher, peu de surprises à attendre dimanche pour le deuxième tour

Dans le Cher, on revote dans 18 des 19 cantons... Michel Autissier, le président sortant (LR) ne se représente pas. Le département, au vu du premier tour, devrait rester à droite. Ce 2eme tour ne devrait pas bouleverser les équilibres. La droite devrait rester majoritaire et le RN, rescapé dans seulement quatre cantons ne devrait pas avoir d'élu, même en misant sur une mobilisation plus forte de ses sympathisants. Ce sera très compliqué pour lui, dans les deux cantons de Vierzon, face à des communistes. A Dun sur Auron, face au binôme de la sénatrice Marie-Pierre Richet qui a frôlé les 70 % dimanche, et à St-Amand-Montrond, face à Emmanuel Riotte et Clarisse Duluc qui ont obtenu plus de 60 % des suffrages au premier tour. Seul suspense : le canton de St-Germain du Puy pourrait basculer à gauche, le canton d'Avord à droite... C'est assez serré également sur Bourges 3. A Aubigny sur Nère, les électeurs pourront rester chez eux : Anne Cassier et David Dallois, pour LR, ont été élus dimanche. Pas de suspense pour St-Martin d'Auxigny : les candidats de gauche, Joëlle Chauveau et Joël Crotté, crédités de 20 % dimanche dernier, ont jeté l'éponge. Le binôme de droite sortant est donc sûr de sa réélection.

