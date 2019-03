Cherbourg-en-Cotentin va investir 42 millions d'euros en 2019

Cherbourg, France

Lors du débat d'orientation budgétaire 2019, le maire de Cherbourg-en-Cotentin a annoncé que la fiscalité sera en baisse pour la deuxième année consécutive sur la commune nouvelle et notamment pour la taxe foncière. "Comme prévu lors de la fusion des cinq communes, les taux vont continuer de s'aligner sur les plus bas des anciennes villes en l’occurrence ceux de Querqueville", déclare Benoît Arrivé.

Le budget qui sera proposé au vote le 10 avril prochain permettra de faire plus d'investissements tout en baissant légèrement les dépenses de fonctionnement.

42 millions d'euros d'investissements sont prévus cette année 2019 contre 30 millions l'an dernier

Ces 42 millions d'investissements se feront notamment pour ce que le maire appelle "la reconquête des espaces maritimes". Cela va des aménagements sur le port de Querqueville ou sur le site de Collignon à Tourlaville en passant par la deuxième phase des travaux de plage verte de Chantereyne et les études pour les aménagements des quais du pont-tournant à la Cité de la Mer.

Plus de six millions seront investis dans le sport avec des rénovations de gymnases et de terrains. Dans le domaine culturel, la ville lancera cette année les travaux de la façade du théâtre de Cherbourg, la reconstruction de la salle Imagin'Arts de Querqueville et fera l'acquisition de nouveaux équipements pour l'espace Buisson de Tourlaville et l'Agora d'Equeurdreville.

Cinq millions iront également dans le domaine de la jeunesse et l'éducation avec par exemple la poursuite de l'aménagement numérique de toutes les écoles.

Enfin quelques 6,6 millions seront consacrés à l'aménagement urbain. Pour le maire, ces investissements sont possibles car la commune nouvelle a permis de faire des économies sans réduire les services aux habitants et en permettant de mieux rémunérer ses agents municipaux. Benoît Arrivé précise enfin que la dette de 763 euros par habitant, est l'une des plus faible pour les communes de la même taille. Pour lui, c'est aussi une preuve de la bonne gestion de sa ville et cela contribue à son dynanisme.