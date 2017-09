Cherbourg : la députée Sonia Krimi quasiment en ordre de marche

C'est dans une permanence parlementaire flambant neuve mais pas encore meublée, que la députée LREM de Cherbourg-en-Cotentin, Sonia Krimi, a tiré le bilan de ses premiers mois d'élue et répondu à quelques attaques.

La permanence est encore vide. Deux bureaux, une salle de réunion, un vaste espace d'accueil. "Je voulais un local de plein-pied pour accueillir les habitants" souligne la députée en procédant à la visite de cette permanence installée au 52 boulevard Schuman au coeur de Cherbourg. Et d'ajouter, "les meubles ont été commandés, ils ne vont pas tarder à arriver". Comme les attachés parlementaires. "Je voulais mesurer les besoins qui seraient les miens avant de constituer mon équipe", explique la députée." C'est ainsi qu'elle n'a pas encore recruté son attaché parlementaire parisien. Pour l'instant, elle s'appuie sur les attachés mis à disposition par le groupe La République en Marche. Quant à ses collaborateurs en circonscription, deux recrutements ont eu lieu. Les attachés prendront leurs fonctions entre la mi-octobre et la fin novembre. En attendant, c'est Pierre Bihet, ex conseiller général socialiste et soutien de la première heure de Sonia Krimi qui assure l'intérim et "tient la boutique", avec le concours de plusieurs bénévoles et sympathisants LREM qui entourent la députée.

Attachée à la défense de l'arsenal de Cherbourg

Les premiers mois n'ont évidemment pas été consacrés uniquement à constituer une équipe et trouver une permanence. Au moment de faire le bilan, Sonia Krimi se dit fière des textes qui ont été votés à Paris : les ordonnances sur la réforme du code du travail, la loi sur la confiance dans l'action politique ou encore la prorogation de la loi sur l'état d'urgence. Et la députée est également fière d'avoir rejoint la Commission des Affaires Etrangères, et d'être membre permanent de l'assemblée parlementaire de l'OTAN. L'occasion pour elle de répondre à ceux qui se sont étonnés, voire agacés, de constater que la députée cherbourgeoise n'intégrait pas la Commission de la Défense, comme ses prédécesseurs. "Je suis très attachée à l'avenir de l'arsenal de Cherbourg. A ma place, et en tant que membre de l'assemblée de l'Otan, je pourrai travailler quand il le faudra au contact de la ministre de la Défense pour l'intérêt de Cherbourg". La parlementaire qui ajoute qu'aujourd'hui, une part importante de l'avenir de la Défense se joue au quai d'Orsay, autour du ministre des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian avant de conclure sur le sujet : "si j'ai été élue, ce n'est pas pour faire la même chose que ceux qui m'ont précédé."

Prison, hôpital : ses priorités

Sonia Krimi compte maintenant prendre à bras le corps plusieurs dossiers locaux. Elle visitera la semaine prochaine la base navale. Elle compte obtenir des garanties au plus vite sur la réalisation de la prison "départementale" à Cherbourg et a prévu de se pencher au chevet du Centre hospitalier Pasteur. A plus long terme, elle compte travailler sur l'adéquation entre les formations présentes dans la Manche, et les besoins futurs de main d'oeuvre dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, les métiers de la mer, l'aide à la personne et le tourisme.

Les habitants de la 4e circonscription de la Manche peuvent entrer en contact avec leur députée au 52 boulevard Robert Schuman ou par téléphone au 02 33 94 51 28, du lundi au vendredi, mais aussi par mail sonia.krimi@assemblee-nationale.fr