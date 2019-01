Cherbourg : la sécurité monte d’un cran dans le centre-ville

La police municipale de Cherbourg quitte la tranquille rue de la Bucaille pour s'installer dès lundi dans la plus animée rue de l'Union en plein cœur de ville. Hervé Burnouf, l'adjoint au maire en charge de la police municipale explique ce choix sur France Bleu et annonce également l'arrivée de caméras de vidéo-protection.

Hervé Burnouf, il fallait remettre la police municipale au cœur de l’action ?

D’abord, les locaux de la rue de la Bucaille n’étaient plus adaptés ni pour recevoir le public, ni pour le travail des agents. La volonté c’était aussi de se rapprocher de la mairie. La possibilité de s’installer rue de l’Union a été évidente.

Avec l’objectif de renforcer la sécurité. C’est ce que déclare le maire Benoit Arrivé.

Oui. Ce sont l’ensemble des missions de la police qui sont au cœur de nos préoccupations.

La police municipale ferme ses portes à 17h. Comment peut-on dans ce cas renforcer la sécurité alors que c’est le soir et la nuit que ce secteur du centre-ville est le plus animé ?

Il y a les missions de la police municipale et les missions de la police nationale. Entre les deux, il y a une convention de signée. C’est bien pour ça que la vidéo qui va accompagner l’installation de la police municipale rue de l’Union aura un échange direct avec le commissariat central. C'est bien la police nationale qui prend la main la nuit au niveau de la vidéo.

Combien de caméras seront installées ?

Quatre. Ce sont des caméras à 360° qui nous permettront de voir de l’entrée de la rue de l’Union, la rue Dunant, la rue Auvray et jusqu’à l’entrée de la rue de la Paix.

Qui surveille et que deviennent ces images ?

Ces images sont stockées dans un serveur qui sera dans les nouveaux locaux de la police municipale. Le jour, c’est la police municipale qui surveille. Le soir, un transfert se fait vers la police nationale.

On était arrivé à des excès de violence

Ce secteur rue de l’Union / rue de la Paix, c’est votre priorité ? C’est un secteur qui n’a pas toujours bonne réputation.

Ce n’est pas une priorité. Il y avait eu un constat à un moment suite à une table ronde à la demande de la procureur. On était arrivé à des excès de violence. Je pense déjà qu’en ayant investi massivement dans la rénovation urbaine, il y a les prémisses d’un apaisement du secteur.

Ces caméras sont là pour lutter contre la violence ou pour repérer les fêtards qui font trop de bruit ?

C’est contre les violences. Les gens doivent pouvoir s’amuser en bonne intelligence et heureusement, il faut continuer de faire la fête.

L’association a pointé du doigt 15 villes de France dont Cherbourg qui s’étaient engagées en 2014 à ne pas augmenter le montant du PV de stationnement. A Cherbourg, l’amende est passée de 17€ à 20€ le 1er janvier dernier. Pour Hervé Burnouf, en charge également du stationnement à Cherbourg-en-Cotentin, la promesse n'était pas tenable :

« La promesse de Jean-Michel Houllegatte (maire en 2014) était sincère. Mais à l’époque, on n'avait pas le contenu de ce décret. Quand on l’a eu, on a fait voter les 20 euros en conseil municipal. »