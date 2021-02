Cherbourg prépare son futur palais des sports avec la réhabilitation du Complexe Chantereyne

L'objectif de cette réhabilitation complète du Complexe Chantereyne est d'avoir un site aussi bien pour les équipes professionnelles de handball et basket-ball, que pour les scolaires et associations sportives qui fréquentent actuellement le site.

Le futur complexe aura un pôle handball pour accueillir entre 2 700 et 3 000 spectateurs et un pôle basket-ball d'une capacité de 1 200 à 1 500 personnes. Le bâtiment conservera aussi son pôle musculation avec une salle de 200 m². Les travaux permettront la réhabilitation de l'accueil, d'un espace polyvalent pour les réception et la création de salles de réunions ou encore d'une régie pour les retransmissions des rencontres en vidéo.

A l'extérieur, deux bâtiments seront construits sur le côté ouest du complexe. L'un de 600 m² sera destiné au judo et à la danse et l'autre de 350 m² accueillera le service technique des sports de la ville.

Vue d'ensemble du futur Palais des Sports Chantereyne - Cherbourg-en-Cotentin

Les abords du complexe seront végétalisés et réorganisés.

Des parkings seront créés et notamment sécuriser pour les officiels, les joueurs et les arbitres. Il y aura également des stationnements pour les vélos et la création d'un arrêt pour les Bus Nouvelle Génération. "Les supporters pourront venir mais aussi repartir en bus puisque les horaires des transports en communs seront réaménagés", affirme Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin. Un espace piéton sera également créée entre la piscine et le palais des sports.

L'ensemble de cette réhabilitation du Complexe Chantereyne est estimé à un peu plus de 28 millions d'€uros. Un concours d'architectes sera lancé après le conseil municipal du 17 février prochain. Les travaux débuteront en 2022 pour une livraison du nouveau palais des sports en 2025.

Le complexe aura deux grandes salles pour le hanball et le basket-ball - Cherbourg-en-Cotentin

Le temps des travaux, les activités sportives seront réparties sur les autres salles de la ville. "Dès le lendemain de la décision en conseil municipal le 17 février, nous rencontrerons tous les utilisateurs du Complexe Chantereyne", promet Benoît Arrivé. "D'ici l'été prochain, tout le monde et notamment les handballeurs de la JS Cherbourg ou encore les organisateurs du Challenger de Tennis, connaîtra ses lieux d’entraînements et de compétitions pendant les trois années de réhabilitation du Complexe Chantereyne".