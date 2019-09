Cherbourg : Sonia Krimi entre en campagne... mais n'est toujours pas candidate

Le groupe "Citoyens dans la ville" lance une grande consultation des habitants de Cherbourg-en-Cotentin pour recueillir leurs doléances et leurs idées en vue de constituer un programme et une liste électorale pour les prochaines municipales, sans doute derrière Sonia Krimi.

C'est à croire qu'assumer son intention d'être candidate à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin n'est pas correct. Entourée d'une 30e de membres du groupe "Citoyens dans la ville", Sonia Krimi prend la précaution d'annoncer que l'heure n'est pas venue de dire qui sera celui ou celle qui conduira la liste qu'elle compte constituer et qui pourrait rassembler quelques uns de ces citoyens qui s'engagent aujourd'hui à ces côtés.

Un programme arrêté après la consultation des habitants jusqu'à la mi-novembre

"Nous sommes des citoyens habitant ou non à Cherbourg et nous voulons contribuer à changer la commune nouvelle", souligne Daniel Ferré, soutien de la première heure de Sonia Krimi, et animateur de ce groupe. "C'est la raison pour laquelle nous lançons une vaste consultation auprès des habitants et de ceux qui viennent à Cherbourg pour le travail ou les loisirs". D'ici la mi-novembre, les membres du groupe vont recueillir les doléances, idées, priorités des Cherbourgeois pour leur ville. "L'idée, c'est de confronter les idées qui sont les nôtres aux attentes des habitants _en vue de la constitution d'un programme et d'une liste pour les élections municipales_", ajoute Daniel Ferré.

Sonia Krimi estime qu'il est trop tôt pour annoncer qui mènera la future liste aux municipales : l'heure est à la consultation des citoyens et à la construction du projet. © Radio France - Benoît Martin

Une liste qui a vocation à rassembler des hommes et des femmes de tous horizons, de tous âges et ni de droite, ni de gauche, ou plutôt, "et de droite et de gauche", corrige l'un des membres du groupe. "Nous voulons montrer qu'il est possible de créer des ponts et de travailler ensemble quelle que soit sa famille politique d'origine", précise-t-il. Sur la même longueur d'onde, Jean-Michel Maghe, le maire délégué de Querqueville confirme : "nous souhaitons instaurer une nouvelle gouvernance". Dans cette optique non partisane, la liste ne sera pas étiquetée même si elle s'inscrira dans les pas de la République en Marche.

Je serai sur les marchés (...) avec mes équipes pour écouter les Cherbourgeois.

Ce n'est qu'en novembre que sera dévoilé le nom de celui ou celle qui conduira cette liste. Seulement, il y a déjà quelques indices. Lors de la présentation de ce groupe "Citoyens dans la ville", plusieurs des membres qui le composent, indiquent avoir "rejoint Sonia Krimi", "soutenir l'élue". En Clair, elle personnifie déjà cette démarche et le combat électoral qui va suivre. Et puis il y a des formules qui trahissent l'ambition de la députée du Cotentin. "D'ici novembre, je serai sur les marchés, dans les immeubles, devant les entreprises, avec mes équipes pour écouter les Cherbourgeois". On l'a bien compris, si la candidature, c'est pour plus tard, Sonia Krimi entre dores et déjà en campagne!