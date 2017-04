Cherbourg : "une victoire euphorique" pour les militants du Front national de la Manche

Une vingtaine de militants Front national se sont réunis dimanche soir à la permanence du FN à Cherbourg. Ils ont explosé de joie à l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle.

Etudiants, demandeurs d'emploi, ouvriers, cadres de chez DCNS, élus... Ils étaient une vingtaine de sympathisants et responsables réunis dimanche soir à la permanence du Front national à Cherbourg. Après une attente fébrile devant la télévision, l'annonce des premières estimations a d'abord suscité un grand "ouf" de soulagement et puis des cris de joie. Les militants ont ensuite entonné la Marseillaise.

C'est splendide !

Avec 20,51 % des suffrages, Marine Le Pen arrive en troisième position dans la Manche derrière Emmanuel Macron (24,85%) et François Fillon (21,59 %) mais la candidate du FN fait mieux qu'au premier tour de la présidentielle de 2012 (16,64 %).

"Extrêmement heureux! C'est ma première campagne présidentielle. La candidate du peuple est au premier tour ! Comment je pourrais être plus heureux qu'aujourd'hui ?" déclare Benoît Lepeltier, responsable du Front national de la jeunesse à Cherbourg.

"Une victoire nette, propre et précise"

"Je suis un ancien militaire, je suis pour les choses nettes, propres et précises. Et là c'est net propre et précis. On court pour une bataille. Maintenant j'espère que les personnes ne vont pas faire des alliances débiles et qui ne ressemblent à rien" explique Robert Retout, conseiller municipal à Valognes et conseiller régional de Normandie Front national.

Jean-Marie Le Pen nous prévenait déjà de ce risque d'invasion

Militant au Front national depuis 40 ans, Jean-Charles se dit "heureux, euphorique pour le moment, c'est une belle victoire provisoire. Moi ce qui me plaît au Front national c'est d'abord la défense des Français d'abord. Je suis contre l'immigration. Et Jean-Marie Le Pen nous prévenait déjà de ce risque d'invasion".